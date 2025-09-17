Συγκινεί ο Πολονάρα: «Βλέπω πλέον το φως, θέλω να ξαναπαίξω μπάσκετ - Να γίνετε δότες»

Ο Ακίλε Πολονάρα μίλησε για την μάχη του με την λευχαιμία, εξέφρασε την αισιοδοξία και κάνει έκκληση σε όλους να γόνου δότες μυελού των οστών.

«Η διαδικασία πηγαίνει πολύ καλά, οι γιατροί είναι ευχαριστημένοι. Οι θεραπείες στη Βαλένθια, συμπεριλαμβανομένης της χημειοθεραπείας και της φαρμακευτικής αγωγής, είχαν αποτέλεσμα. Τώρα έχω έναν ακόμη γύρο χημειοθεραπείας εδώ στη Σαντ’ Όρσολα όπου νοσηλεύομαι, και στη συνέχεια στις 24 Σεπτεμβρίου, τη μεταμόσχευση μυελού των οστών», τόνισε ο 33χρονος άσος.



«Θέλω να παροτρύνω όλους να κάνουν δωρεά. Υπάρχει τεράστια ανάγκη για δωρητές. Κάνοντας τη δωρεά σας, μπορείτε να σώσετε πολλές ζωές και να βοηθήσετε πολλούς ανθρώπους να ξεπεράσουν δύσκολες στιγμές. Μισή μέρα από τη ζωή σας μπορεί να βοηθήσει πολλούς ανθρώπους να ζήσουν και να θεραπευτούν», πρόσθεσε.



«Νομίζω ότι λίγος φόβος είναι φυσιολογικός. Από την άλλη πλευρά ανυπομονώ να ξεκινήσω, αντιμετωπίζοντας αυτή τη δύσκολη στιγμή κατά μέτωπο με την επιθυμία να την βγάλω από τα μάτια μου: όσο πιο γρήγορα ξεκινήσετε, τόσο πιο γρήγορα θα ξεπεράσετε. Είμαι ήρεμος και αισιόδοξος. Θέλω να αντιμετωπίσω αυτή τη στιγμή με αυτό το πνεύμα. Ξέρω πως τα χειρότερα δεν πέρασαν και πως θα υπάρχουν κι άλλες δύσκολες στιγμές, αλλά τώρα αρχίζω να βλέπω το φως. Πριν ήθελα απλά να ζήσω, τώρα θέλω να ξαναπαίξω μπάσκετ. Βλέπω τη φυσιολογική ζωή να είναι πιο κοντά πλέον», κατέληξε.