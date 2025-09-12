Παναθηναϊκός: Δεν δήλωσε συμμετοχή στο Super Cup, πήρε τη θέση του η Καρδίτσα!

Σε μέγα φιάσκο οδηγήθηκε η διεξαγωγή του Super Cup καθώς η προθεσμία δηλώσεων συμμετοχής παρήλθε, ο Παναθηναϊκός την… προσπέρασε και τη θέση του θα πάρει η Καρδίτσα. Αναλυτικά το πρόγραμμα που ανακοινώθηκε.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR είχε προτείνει ο τελικός του Super Cup να πραγματοποιηθεί στο ΣΕΦ, αλλά η πρότασή του δεν έγινε δεκτή. Το «τριφύλλι» είχε ενημερώσει, λοιπόν, πως δεν θα συμμετείχε στην διοργάνωση και πλέον επισημοποιήθηκε η απουσία του.

Η προθεσμία δηλώσεων συμμετοχής παρήλθε και έτσι τη θέση του συνόλου του Εργκίν Αταμάν πήρε η Καρδίτσα. Στην παρθενική της συμμετοχή θα αγωνιστεί κόντρα στον Ολυμπιακό, ενώ στον άλλον ημιτελικό θα αναμετρηθούν ΑΕΚ και Προμηθέας Πάτρας.

Σημειώνεται πως οι αγώνες της διοργάνωσης θα μεταδοθούν από την ΕΡΤ.

Αναλυτικά το πρόγραμμα που ανακοινώθηκε:

Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου

17:00: ΑΕΚ – Προμηθέας Βίκος Cola

20:30: Ολυμπιακός – Καρδίτσα ΙΑΠΩΝΙΚΗ

Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου

20:00: Μεγάλος Τελικός