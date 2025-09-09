«Παίξτε μόνοι σας», δήλωσε ο Παναθηναϊκός για το Super Cup - Κίνδυνος για 20.000 ευρώ πρόστιμο

Στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΣΑΚΕ επιβεβαιώθηκε η πρόθεση του Παναθηναϊκού Aktor να μην αγωνιστεί στο Super Cup. «Παίξτε μόνοι σας», λένε από το «τριφύλλι», για τη διοργάνωση που εξελίσσεται σε φιάσκο εμπορικά, τηλεοπτικά και αγωνιστικά. Ποιοι είναι οι κίνδυνοι τιμωρίας για τους «πράσινους».

Ο Παναθηναϊκός Aktor πρότεινε να γίνει ο τελικός του Super Cup στο ΣΕΦ, με στόχο να γίνει πιο εμπορική η διοργάνωση, αλλά και να διευκολυνθεί το πρόγραμμα της ομάδας του Εργκίν Αταμάν.

Θυμίζουμε πως οι «πράσινοι» θα επιστρέψουν από την Αυστραλία τα ξημερώματα της Πέμπτης (25/9), μετά τη συμμετοχή τους στο «Παύλος Γιαννακόπουλος» και την επόμενη μέρα, Παρασκευή 26/9, είναι προγραμματισμένη η media day της Euroleague.

Μάλιστα, σύμφωνα με την ELPA, εκείνη την μέρα απαγορεύονται προπονήσεις και αγώνες. Ως γνωστόν, ο ΕΣΑΚΕ έχει ορίσει το Super Cup για το διήμερο 26-27/9 και στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τρίτης (9/9) ένα από τα θέματα που συζητήθηκαν αφορούσε την προκήρυξη του event στη Ρόδο.

Το «τριφύλλι», λοιπόν, ενημέρωσε πως θα δεν αγωνιστεί και καταψήφισε τη σχετική προκήρυξη. Ουσιαστικά, με τον τρόπο αυτό ο Παναθηναϊκός τόνισε και επισήμως πως δεν θα πάρει μέρος, παρά το γεγονός πως οι δηλώσεις συμμετοχής για το τουρνουά λήγουν την Πέμπτη (11/9, 12:00).

Οι «πράσινοι» στέκονται στο γεγονός πως η πρότασή τους, που θα διευκόλυνε τη διαδικασία και θα έκανε πιο εμπορικό τον θεσμό, δεν έγινε αποδεκτή από το «ερυθρόλευκο μπλοκ» και άφησαν τις υπόλοιπες ομάδες να... παίξουν μόνες τους. Αυτό, φυσικά, οδηγεί σε ένα τουρνουά - φιάσκο, σε όλα τα επίπεδα: εμπορικό, τηλεοπτικό και αγωνιστικό.

Τα ματς της Ρόδου θα μοιάζουν πια με μια διαδικασία φιλικών παιχνιδιών και δεν θα έχουν την αίγλη αγώνων που κρίνουν έναν τίτλο. Όπως φάνηκε, η πρόθεση του μπλοκ που υποστηρίζει τον Ολυμπιακό, ήταν να πάει το τρόπαιο στους Πειραιώτες... άνευ αγώνα. Με βάση την προκήρυξη, ο Παναθηναϊκός Aktor κινδυνεύει με πρόστιμο 20.000 ευρώ και απουσία από το Super Cup της επόμενης σεζόν.

Βέβαια, με τα σημερινά δεδομένα, το «τριφύλλι» ούτως ή άλλως δύσκολα θα έπαιζε στην επόμενη διοργάνωση, εφόσον έχει συμφωνήσει για τη διεξαγωγή του «Παύλος Γιαννακόπουλος» στην Κίνα τον Σεπτέμβριο. Θα πρέπει να σημειώσουμε πως η τιμωρία του Παναθηναϊκού δεν θα είναι... αυτόματη.

Κι αυτό γιατί θα πρέπει πρώτα το ΔΣ του ΕΣΑΚΕ να τον παραπέμψει στον Αθλητικό Δικαστή και εκείνος με τη σειρά του να αποφασίσει για την τιμωρία του «τριφυλλιού». Το παραπάνω σενάριο μοιάζει και ως το πιο πιθανό, καθώς το ΔΣ του Συνδέσμου είναι... «ερυθρόλευκης» επιρροής, με τον πρόεδρο, Μιχάλη Μελή, να κατέχει τυπικά τον ρόλο του στον προεδρικό θώκο.

Άλλωστε, το παραπάνω «μπλοκ» φάνηκε πως επεδίωκε να παραδοθεί το τρόπαιο και το 2026 στον Ολυμπιακό άνευ... κόντρας «αιωνίων».