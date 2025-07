Ο Παναθηναϊκός πρότεινε τελικό Super Cup στο ΣΕΦ, αρνήθηκε το «κόκκινο» μπλοκ - Απίθανη η συμμετοχή του «τριφυλλιού» στη Ρόδο

Ο Παναθηναϊκός Aktor πρότεινε τελικό του Super Cup στο ΣΕΦ στις 7/12, αλλά το αίτημά του δεν έγινε αποδεκτό από το «ερυθρόλευκο» μπλοκ στο ΔΣ της GBL. Απίθανη η συμμετοχή του «τριφυλλιού» στο event στη Ρόδο.

Το πρόγραμμα ενόψει της νέας σεζόν είναι ιδιαίτερα βεβαρυμένο. Το EuroBasket ολοκληρώνεται στις 14 Σεπτεμβρίου και στη συνέχεια οι Κυπελλούχοι Ελλάδας θα μεταβούν στην Αυστραλία, ενόψει του τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος», όπως έχουν ανακοινώσει εδώ και μήνες. Παράλληλα, η Euroleague κάνει τζάμπολ φέτος στις 30 Σεπτεμβρίου.

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν επιστρέφει ξημερώματα Πέμπτης (25/9) από την Αυστραλία. Την Παρασκευή (26/9) έχει ορίσει η EuroLeague την επίσημη Media Day – ημέρα στην οποία, σύμφωνα με την ELPA, απαγορεύονται προπονήσεις και αγώνες. Και την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Μπάγερν για την πρεμιέρα της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Ωστόσο, ο ΕΣΑΚΕ όρισε τους ημιτελικούς και τον τελικό του Super Cup στη Ρόδο για την Παρασκευή και το Σάββατο 26-27 Σεπτεμβρίου, κάτι που ουσιαστικά καθιστά αδύνατη τη συμμετοχή του συνόλου του Αταμάν. Ένα χρονοδιάγραμμα που προωθήθηκε από το... μπλοκ του Ολυμπιακού, με στόχο να εξωθήσει το «τριφύλλι» στην απόσυρση από τη διοργάνωση.

Ο Παναθηναϊκός Aktor πρότεινε το εξής: να χρησιμοποιηθεί η πρώτη αγωνιστική της GBL ως... ταυτόχρονη ημιτελική φάση του Super Cup, με τις αναμετρήσεις Ολυμπιακός - Προμηθέας και Παναθηναϊκός - ΑΕΚ, σε ένα μοντέλο που θυμίζει το In Season Tournament του ΝΒΑ Cup. Μάλιστα, οι «πράσινοι», για λόγους ισονομίας ζήτησαν η «Ένωση» να έχει κανονικά τον κόσμο της στο πλευρό της, παρά την τιμωρία μίας αγωνιστικής που της έχει επιβληθεί από το περσινό πρωτάθλημα.

Παράλληλα, η πρόταση του «τριφυλλιού» περιλάμβανε τελικό στις 7 Δεκεμβρίου στην έδρα του πρώτου της περσινής σεζόν, δηλαδή στο ΣΕΦ, το «σπίτι» του Ολυμπιακού, δίνοντας έτσι ένα επιπλέον εμπορικό «μπόνους» στον ΕΣΑΚΕ και τους Πειραιώτες. «Τελικός: Διεξαγωγή στις 7 Δεκεμβρίου 2025, στην έδρα του Πρωταθλητή Ελλάδας, με φιλάθλους και των δύο ομάδων. Εάν η αστυνομία δεν εγκρίνει τη συμμετοχή φιλάθλων της φιλοξενούμενης ομάδας, ο αγώνας θα διεξαχθεί μόνο με οπαδούς της γηπεδούχου», τόνισαν οι «πράσινοι».

Παρ' όλα αυτά, η εν λόγω πρόταση απορρίφθηκε. Και με βάση τα σημερινά δεδομένα, η συμμετοχή του Παναθηναϊκού Aktor στο Super Cup της Ρόδου μοιάζει... ανθρωπίνως αδύνατη.

Θα πρέπει να σημειώσουμε πως το πρόστιμο για τη μη συμμετοχή, όπως ορίζει η προκήρυξη του ΕΣΑΚΕ, ανέρχεται σε 20.000 ευρώ.

Αναλυτικά η «πράσινη» πρόταση, που κατατέθηκε στο ΔΣ της GBL, αλλά δεν έγινε αποδεκτή:

Ανάγκη Νέας Πρότασης για το Super Cup

Στη σύγχρονη εποχή, η ανάγκη για μια διαρκώς ανανεωμένη προσέγγιση σε όλα τα ζητήματα είναι επιτακτική.

Αυτό περιλαμβάνει και τη διοργάνωση του Super Cup, όπου προκύπτουν τα κάτωθι σοβαρά και κρίσιμα θέματα:

• Ανεπαρκείς υποδομές στη Ρόδο: Περιορισμένη χωρητικότητα γηπέδου, μόνο δύο αποδυτήρια, έλλειψη

lounge χώρων και προβλήματα στην τηλεοπτική παραγωγή λόγω του μεγέθους του γηπέδου.

• Επαναληψιμότητα της διοργάνωσης: Η διεξαγωγή αυτής για τέταρτη συνεχή χρονιά στη Ρόδο μειώνει τη

φρεσκάδα και την ελκυστικότητα του γεγονότος. Εάν η επιλογή έπρεπε υποχρεωτικά να είναι νησί, τότε η Κρήτη, η

οποία διαθέτει μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο γήπεδο, θα αποτελούσε μια σαφώς πιο κατάλληλη επιλογή.

• Αρνητική δημοσιότητα: Το περσινό πρόβλημα με την έλλειψη τρίτης μπασκέτας κινδύνευσε να διακόψει

αγώνα μεταξύ ομάδων του Final 4 της Euroleague, βλάπτοντας πανευρωπαϊκά την διοργάνωση.

• Υψηλό κόστος: Έξοδα, όπως οι τσάρτερ πτήσεις και η διαμονή 4 ομάδων περιορίζουν την οικονομική

αποδοτικότητα της διοργάνωσης.

• Έλλειψη εσόδων για τις ομάδες: Είναι αδιανόητο η διοργάνωση να μην εξασφαλίζει οικονομικά οφέλη για

τις συμμετέχουσες ομάδες ειδικά όταν κρίνεται ο πρώτος τίτλος της χρονιάς.

• Επιβαρυντικό πρόγραμμα: Οι back-to-back αγώνες είναι αντίθετοι με τους κανονισμούς του

πρωταθλήματος, αυξάνουν την κόπωση και τον κίνδυνο τραυματισμού των παικτών ειδικά αν λάβουμε υπόψη και

την καταπόνηση των αθλητών στις καλοκαιρινές διεθνείς διοργανώσεις των εθνικών ομάδων.

• Μηδενική προετοιμασία: Η επιστροφή της ομάδας μας τα ξημερώματα της 25ης Σεπτεμβρίου από την

Αυστραλία, έπειτα από πτήση 28 ωρών, σε συνδυασμό με την Euroleague Media Day στις 26 Σεπτεμβρίου και την

απαγόρευση της ELPA για αγώνες ή προπονήσεις την ίδια ημέρα, καθιστά αδύνατη την προετοιμασία μας.

• Υποχρεώσεις Euroleague: Η πρώτη διαβολοβδομάδα για Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό επιβάλλει πέντε

αγώνες σε δέκα ημέρες με πολλαπλά ταξίδια, επιβαρύνοντας υπερβολικά τους παίκτες.

Πρόταση ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR για το Super Cup 2025-2026

Με στόχο την αναβάθμιση του Super Cup, την ενίσχυση της αγωνιστικής και εμπορικής του αξίας και τη

βελτιστοποίηση της εμπειρίας φιλάθλων και χορηγών, προτείνουμε μια καινοτόμο προσέγγιση που συνδυάζει

σύγχρονες τάσεις και προσαρμόζεται αρμονικά στις αυξημένες υποχρεώσεις των αθλητών και των ομάδων.

Ενοποίηση 1ης Αγωνιστικής Πρωταθλήματος με Ημιτελικούς Super Cup.

Εμπνευσμένη από το υπάρχον μοντέλο του NBA Cup, η πρόταση στοχεύει στην αύξηση του ενδιαφέροντος, των

εσόδων και του αγωνιστικού κινήτρου:

• Έναρξη Πρωταθλήματος: Σαββατοκύριακο 4-5 Οκτωβρίου 2025.

• Ημιτελικοί:

i. Διεξαγωγή στις έδρες των ομάδων που κατέλαβαν την 3η και 4η θέση στην περσινή βαθμολογία

ii. Τα ζευγάρια θα είναι:

* Προμηθέας Πάτρας ΒΙΚΟΣ COLA – Ολυμπιακός

* ΑΕΚ Betsson BC – Παναθηναϊκός AKTOR

• Οι αγώνες θα προσμετρώνται ταυτόχρονα για την 1η αγωνιστική του πρωταθλήματος και το Super Cup,

ενισχύοντας τη σημασία τους.

• Ενίσχυση της εμπειρίας μέσω δράσεων από τον ΕΣΑΚΕ ή εξωτερικής εταιρείας που θα αναλάβει την

διοργάνωση (π.χ. ειδικός σχεδιασμός παρκέ με χρώματα, όπως στο NBA Cup, εκδηλώσεις και διαδραστικές

δραστηριότητες για φιλάθλους).

• Τα εμπορικά ζητήματα μπορούν να επιλυθούν με καλή διάθεση, καθώς οι χορηγοί είναι συνήθως κοινοί για

τις δύο διοργανώσεις.

• Τελικός:

i. Διεξαγωγή στις 7 Δεκεμβρίου 2025, στην έδρα του Πρωταθλητή Ελλάδας, με φιλάθλους και των δύο

ομάδων.

ii. Εάν η αστυνομία δεν εγκρίνει τη συμμετοχή φιλάθλων της φιλοξενούμενης ομάδας, ο αγώνας θα διεξαχθεί

μόνο με οπαδούς της γηπεδούχου.

iii. Κατά το συγκεκριμένο Σαββατοκύριακο, θα υπάρχει αγωνιστικό κενό για τις υπόλοιπες ομάδες.

iv.Η επιλογή αυτών των ημερομηνιών αποφεύγει τις διαβολοβδομάδες της Euroleague (πριν και μετά)

Συμπληρωματικές Παρατηρήσεις

• Το Super Cup ποδοσφαίρου (3 Ιανουαρίου 2026, ΟΑΚΑ) επίσης διεξάγεται μεσούσης της περιόδου και

μάλιστα σε αντίστοιχη ημερομηνία.

• Ο τελικός του Κυπέλλου Ελλάδος στο ποδόσφαιρο (25 Απριλίου 2026, ΟΑΚΑ), με πιθανή συμμετοχή δύο εκ

των big-5, θα πραγματοποιηθεί επίσης με φιλάθλους των δύο ομάδων κατόπιν σχετικής έγκρισης της αστυνομίας.

Οικονομικά Οφέλη

• Εκτιμώμενα έσοδα από εισιτήρια: Πάνω από 1 εκατ. € από ενδεχόμενο sold-outτελικό (μέσο εισιτήριο 100€-

120€, με βάση το Super Cup στη Ρόδο).

• Εκτιμώμενα έσοδα από χορηγίες: 200.000€ - 500.000€.

• Σαφώς λιγότερα έξοδα διοργάνωσης σε σχέση με το μοντέλο της Ρόδου, με μέρος των εσόδων να καλύπτει

λειτουργικά έξοδα του ΕΣΑΚΕ και το υπόλοιπο να κατανέμεται στις ομάδες με αγωνιστικά κριτήρια.

• Διανομή εσόδων στις ομάδες με βάση την αγωνιστική κατάταξη (3η και 4η θέση από την περσινή

βαθμολογία, λόγω απουσίας μικρού τελικού).

• Οι ομάδες 3ης και 4ης θέσης διατηρούν επίσης τα έσοδα από τους ημιτελικούς, που αναμένεται να

προσελκύσουν αυξημένο ενδιαφέρον λόγω της διπλής σημασίας.

Αγωνιστικά Οφέλη

• Ενίσχυση του ανταγωνισμού και του κινήτρου για όλες τις ομάδες.

• Αυξημένες πιθανότητες πρόκρισης για την 3η ή 4η ομάδα.

• Οικονομικό κίνητρο για τις ομάδες που τερματίζουν στις τέσσερις πρώτες θέσεις.

• Δημιουργία ελκυστικού προϊόντος που προάγει την αγωνιστική ποιότητα, την εμπειρία φιλάθλων και την

τηλεθέαση.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Τα τελευταία χρόνια, ολόκληρος ο οργανισμός μας εργάζεται με συνέπεια και στρατηγική για την αύξηση των εσόδων

μια προσπάθεια που έχει ήδη αποφέρει μετρήσιμα αποτελέσματα και διεθνή αναγνώριση. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο,

είναι απαράδεκτο να συμμετέχουμε στο Super Cup χωρίς κανένα οικονομικό όφελος. Αντιθέτως, επιβαρυνόμαστε

με κόστη όπως η κάλυψη της διαμονής της αποστολής μας. Είναι αδιανόητο να υπάρχει ακόμη και ενδεχόμενη

τιμωρία για μια διοργάνωση που όχι μόνο δεν αποφέρει έσοδα, αλλά επιβαρύνει περαιτέρω την ομάδα, το τεχνικό

επιτελείο και τους αθλητές. Δεν επιθυμούμε να δούμε παρόμοια παραδείγματα, όπως το σύνθημα “Pay us what you

owe us” που φόρεσαν οι αθλήτριες στα t-shirt τους κατά το ζέσταμα του All Star Game του WNBA και έγινε παγκόσμιο

trend στα social media, να εμφανίζονται στις δικές μας διοργανώσεις ή να εκφράζονται αντίστοιχα μηνύματα σε

δηλώσεις παικτών και μελών της ομάδας μας ως αντίδραση στην έλλειψη σεβασμού.

Ωστόσο, αυτό προϋποθέτει ότι το προεδρείο, και ειδικά ο πρόεδρος του ΕΣΑΚΕ, θα αναλάβουν ουσιαστικά την

ευθύνη να προστατεύσουν τους αθλητές και να σεβαστούν πλήρως την υπερπροσπάθεια που καταβάλλει ο

οργανισμός μας για να οδηγήσει το ελληνικό μπάσκετ σε νέα, επικερδή και βιώσιμα μονοπάτια αντί να καταφεύγουν

σε κινήσεις μικροπολιτικής με αμφισβητούμενο όφελος. Ενόψει της επόμενης σεζόν, κατά την οποία ενδέχεται να

έχουμε ακόμη ένα διηπειρωτικό ταξίδι, κρίνεται απολύτως αναγκαίο η διοργάνωση να σχεδιαστεί και να

ανακοινωθεί τουλάχιστον δέκα μήνες νωρίτερα, ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του σύγχρονου

επαγγελματικού αθλητισμού και όχι στην ερασιτεχνικού χαρακτήρα διαχείριση του ΕΣΑΚΕ.

Η φετινή μας πρόταση ενισχύει τον θεσμό του Super Cup και μπορεί μελλοντικά να αποτελέσει μονόδρομο σε πιθανή

επέκταση της EuroLeague ή του ελληνικού πρωταθλήματος.

Τέλος, προτείνουμε οι εκπρόσωποί μας στην ΕΟΚ να ξεκινήσουν διάλογο με στόχο την καθιέρωση χρηματικού

επάθλου (prize money) στο Κύπελλο Ελλάδας για τις ομάδες που καταλαμβάνουν τις τέσσερις πρώτες θέσεις ένα

δίκαιο αίτημα που θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα.