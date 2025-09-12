Αποθέωσε Σενγκούν ο Ουντόκα: «Είναι υπέροχο να βλέπεις τη δουλειά που κάνει να ανταμείβεται»

Ο Ίμε Ουντόκα σε δηλώσεις του αποθέωσε τον Αλπερέν Σενγκούν για τις εμφανίσεις του στο Eurobasket με την Τουρκία.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του στο «Sports Illustrated»:

«Για αυτόν, θέλουμε να δουλέψει σε συγκεκριμένα πράγματα. Ο τρόπος που τον προστατεύουν στο Εurobasket, κάνει εξαιρετική δουλειά στο να παίρνει πολλές ασίστ, είναι πολύ αποτελεσματικός.

Επίσης είχε μερικές πολύ καλές αμυντικές φάσεις στο τέλος του αγώνα που τους κέρδισαν αγώνες. Είναι υπέροχο να βλέπεις τη δουλειά που κάνει να ανταμείβεται».

