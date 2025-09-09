Ιστορικό Eurobasket: Το πρώτο με πολλαπλά triple-doubles τα τελευταία 30 χρόνια

Ιστορικό το φετινό Eurobasket αφού είναι το πρώτο των τελευταίων 30 ετών στο οποίο σημειώνονται πολλαπλά triple-doubles. Λούκα Ντόντσιτς και Άλπερεν Σενγκούν οι δύο που «έγραψαν» ιστορία.

Το φετινό Eurobasket θα μείνει στην ιστορία, καθώς είναι το πρώτο τα τελευταία 30 χρόνια στο οποίο σημειώνονται πολλαπλά triple-doubles.

Η αρχή έγινε με τον Λούκα Ντόντσιτς. Ο Σλοβένος αστέρας στον αγώνα της Εθνικής του με το Βέλγιο έγινε ο πέμπτος παίκτης στην ιστορία με triple-double στο Eurobasket. O «Luka Magic» τελείωσε την αναμέτρηση με 26 πόντους, 10 ριμπάουντ και 11 ασίστ και «έγραψε» με χρυσά γράμματα το όνομα του στην ιστορία.

Την συνέχεια την έκανε ο Άλπερεν Σενγκούν. Στον προημιτελικό κόντρα στην Πολωνία ο σούπερσταρ του συνόλου του Εργκίν Αταμάν μέτρησε 19 πόντους, 12 ριμπάουντ, 10 ασίστ και 3 κλεψίματα και έγινε ο έκτος παίκτης στην διοργάνωση με triple-double.

Ο πρώτος που το είχε καταφέρει ήταν ο Στόικο Βράνκοβιτς τo 1993, έπειτα ακολούθησε ο Τόνι Κούκοτς το 1995, τρίτος ήταν ο Ράρες Μαντάτσε το 2017 και τέταρτος ο Ματέους Πονίτκα το 2022.

