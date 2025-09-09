«Έγραψε» ιστορία ο Σενγκούν: Έκτος παίκτης με triple-double σε Eurobasket

Ο Άλπερεν Σενγκούν «έγραψε» ιστορία στο Eurobasket, καθώς στον προημιτελικό κόντρα στην Πολωνία έγινε μόλις ο έκτος παίκτης που πετυχαίνει triple-double.

Στον προημιτελικό της Τουρκίας με την Πολωνία ο Άλπερεν Σενγκούν «έγραψε» ιστορία στο Eurobasket. Πιο συγκεκριμένα, ο Τούρκος αστέρας έγινε μόλις ο έκτος παίκτης στην ιστορία της διοργάνωσης που σημειώνει triple-double.

O 23χρονος σε 30:55 στο παρκέ πέτυχε 19 πόντους, πήρε 12 ριμπάουντ, μοίρασε 10 ασίστ και έκανε 3 κλεψίματα. Έτσι, έγινε ο δεύτερος παίκτης που έκανε triple-double μετά τον Λούκα Ντόντσιτς στο φετινό, ιστορικό Eurobasket.

Το Pamestoixima.gr στην καρδιά του Eurobasket 2025 (μεσότιτλος/heading 2)

Η μεγάλη γιορτή του ευρωπαϊκού μπάσκετ είναι εδώ! Ζεις κι εσύ τον παλμό του Eurobasket 2025 μαζί με το Pamestoixima.gr, εκεί που θα βρεις εκατοντάδες επιλογές για στοίχημα στο Eurobasket τόσο πριν, όσο και κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης. Στο Pamestoixima.gr είναι εξασφαλισμένη μια μοναδική στοιχηματική εμπειρία με μακροχρόνια & ειδικά στοιχήματα Eurobasket και μοναδικές προσφορές* για όλους!