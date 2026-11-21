Ο Νόσλιν σκόραρε δύο φορές, ο Χρήστος Μανδάς κράτησε το προβάδισμα όταν χρειάστηκε και με το 3-0 κόντρα στην Λέτσε, η Λάτσιο θα μένει για ακόμα μια αγωνιστική στην κορυφή.

Η εκπληκτική πορεία της Λάτσιο στη φετινή Serie A συνεχίζεται και σε αυτή βάζει τα γάντια του ένας Έλληνας. Ο Χρήστος Μανδάς έκανε σούπερ διπλή επέμβαση για να κρατήσει το προβάδισμα της ομάδας του Τζενάρο Γκατούζο και έτσι οι Laziali θα είναι στη Νο1 του Campionato έπειτα από 12 αγωνιστικές ότι και αν γίνει στα υπόλοιπα παιχνίδια.

Στο 25’ άνοιξαν το σκορ οι Ρωμαίοι με την κεφαλιά του Νόσλιν έπειτα από σέντρα του Ίσακσεν και στο 39’ ο Μανδάς έδειξε για ακόμα μια φορά τα τρελά reflex του βγάζοντας το πολύ δυνατό σουτ του Εντρί και στην εξέλιξη της φάσης είπε «όχι» στο σουτ του Γκεμπέλ. Και αφού ο Έλληνας κράτησε το 1-0, στο 68’ ο Νόσλιν έκανε το 2-0 με πλασέ στην κλειστή γωνία έπειτα από εκπληκτική ασίστ με τακουνάκι από τον Τέιλορ. Στο 90’ ο πολύ ανεβασμένος φέτος, Ντάβιντε Φρατέζι, διαμόρφωσε το τελικό 3-0 για την Λάτσιο, που πήγε στο +4 από τη 2η, Ίντερ, και το +5 από την 3η, Ρόμα, με ένα παιχνίδι περισσότερο.