Με ένα γκολ σε κάθε ημίχρονο η Κόμο επιβλήθηκε της Κάλιαρι (2-0) λίγο πριν υποδεχθεί την ΑΕΚ για το Champions League.

Ο Σεσκ Φάμπρεγας είχε ξανά βασικό τον Τάσο Δουβίκα, έδωσε ξεκούραση στο μεγάλο αστέρι, Νίκο Πας, και η ομάδα του επικράτησε ελεγχόμενα της Κάλιαρι εντός έδρας. Με αυτό το 2-0 η Κόμο ανέβηκε στην 4η θέση της Serie A έχοντας έναν αγώνα περισσότερο από την Μίλαν. Δοκάρι είχε στις καθυστερήσεις ο Έλληνας επιθετικός.

Στο 24’ άνοιξαν το σκορ οι γηπεδούχοι όταν μετά τη σέντρα του Γιαν Κόουτο από δεξιά, ο κεντρικός αμυντικός, Ραμόν, ήταν ψηλά σε open-play, όπως συνηθίζει, και με δυνατή κεφαλιά πρόλαβε τον Δουβίκα και δεν άφησε περιθώριο αντίδρασης στον Καπρίλε. Στο 35’ ο σκόρερ της Κόμο έκανε τη δουλειά και στην άλλη πλευρά του γηπέδου καθώς με καταπληκτικό κόψιμο της τελευταίας στιγμής στον Μεντί, δεν του επέτρεψε να ισοφαρίσει για την Κάλιαρι.

Στην επανάληψη η Κόμο «καθάρισε» την υπόθεση νίκη από νωρίς ούσα κυνική και αποκτώντας τη δυνατότητα να κάνει σχετική συντήρηση λίγο πριν παίξει με την ΑΕΚ στην κορυφαία διοργάνωση. Στο 56’ ο Κόουτο έκανε και πάλι τη σέντρα από δεξιά και αυτή τη φορά ήταν ο βραχύσωμος, Ντακούνια, που έπιασε εκπληκτική κεφαλιά ψαράκι γράφοντας το 2-0, που έμελλε να διατηρηθεί μέχρι το φινάλε αφού στο 93' ο Δουβίκας είχε δοκάρι έπειτα από πάσα του Νίκο Πας, που μπήκε αλλαγή.