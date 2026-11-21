Ο Πανιώνιος έμεινε στο 0-0 με τον Πανθρακικό και έχασε κι άλλο έδαφος στη μάχη της κορυφής, ενώ ο Νέστος Χρυσούπολης επικράτησε 2-0 της Ελλάς Σύρου.

Ο Πανιώνιος δεν κατάφερε να επιστρέψει στις νίκες, μένοντας στο 0-0 απέναντι στον Πανθρακικό στην Κομοτηνή. Στο δεύτερο παιχνίδι του Δημήτρη Κοροπούλη στον πάγκο, οι «κυανέρυθροι» έχασαν ακόμη δύο βαθμούς, παραμένοντας στην τέταρτη θέση με 21, οκτώ πίσω από την πρωτοπόρο Μαρκό, η οποία έχει έναν αγώνα λιγότερο.

Στη Χρυσούπολη, ο Νέστος πήρε σημαντική βαθμολογική ανάσα, επικρατώντας 2-0 της Ελλάς Σύρου. Ο Κασέμι άνοιξε το σκορ στο 59', ενώ έχασε πέναλτυ στο 84' . Ένα λεπτό αργότερα, ο Θωμαΐδης διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα, με τους γηπεδούχους να φτάνουν τους 12 βαθμούς.

Η 12η αγωνιστική συνεχίζεται την Κυριακή (22/11) και ολοκληρώνεται τη Δευτέρα (23/11), με το ενδιαφέρον να στρέφεται τόσο στη μάχη της κορυφής όσο και στις χαμηλότερες θέσεις της βαθμολογίας.

Αποτελέσματα 12ης αγωνιστικής

Σάββατο 21 Νοεμβρίου

ΑΕΛ – Αστέρας Τρίπολης Β 2-1

Νέστος Χρυσούπολης – Ελλάς Σύρου 2-0

Πανθρακικός – Πανιώνιος 0-0

Κυριακή 22 Νοεμβρίου

12:30 Αναγέννηση Καρδίτσας – Καλλιθέα

14:00 Ζάκυνθος – Πανσερραϊκός

15:00 Ολυμπιακός Β – Απόλλων Καλαμαριάς 1926

Δευτέρα 23 Νοεμβρίου

14:45 Π.Α.Σ. Πύργος – Μαρκό

15:00 ΠΑΟΚ Β – Νίκη Βόλου

Βαθμολογία

Πρόγραμμα 13ης αγωνιστικής