Προσθέστε το sdna.gr ως προτιμώμενη πηγή στα αποτελέσματα αναζήτησης στην Google.

Ξεχωριστές παρουσίες στο PAOK Sports Arena για το μεγάλο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, με τον Γιώργο Σαββίδη και τον αθλητικό διευθυντή της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, Λέο Μάτος, να βρίσκονται στο πλευρό του μπασκετικού Δικεφάλου.

Το μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Άρη συγκεντρώνει τα βλέμματα της μπασκετικής Θεσσαλονίκης, με δύο ιδιαίτερα γνώριμα πρόσωπα της «ασπρόμαυρης» οικογένειας να δίνουν το «παρών» στο Παλατάκι.

Συγκεκριμένα, στις εξέδρες του PAOK Sports Arena βρίσκονται ο Γιώργος Σαββίδης, γιος του ισχυρού άνδρα της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, Ιβάν Σαββίδη, αλλά και ο Λέο Μάτος, ο οποίος από τον περασμένο Ιούνιο έχει αναλάβει καθήκοντα αθλητικού διευθυντή του ποδοσφαιρικού Δικεφάλου.

Οι δύο άνδρες επέλεξαν να παρακολουθήσουν από κοντά τη μεγάλη αναμέτρηση της ομάδας του Αντρέα Τρινκιέρι απέναντι στον συμπολίτη Άρη, δίνοντας με την παρουσία τους το δικό τους στίγμα στήριξης στο μπασκετικό τμήμα.