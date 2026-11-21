Εντυπωσιακή εμφάνιση από την Κ16 της ΑΕΚ που διέλυσε με 6-1 την Καλαμάτα στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Υποδομών (Κ17) της Super League σε ματς που διεξήχθη στο Προπονητικό Κέντρο στα Σπάτα.

Μετά από αυτό το αποτέλεσμα η ΑΕΚ είναι πρώτη στη βαθμολογία με 25 βαθμούς σε δέκα αγώνες, δύο βαθμούς μπροστά από τον Ολυμπιακό που έχει έναν αγώνα λιγότερο.

Το πρώτο γκολ ήρθε στο 17', με τον Κορμανό να εκμεταλλεύεται το πέναλτι που κέρδισε ο Δηλαβερίδης. Λίγο αργότερα, στο 22', ο Κορμανός διπλασίασε με εντυπωσιακό τρόπο τα προσωπικά του τέρματα, κάνοντας το 2-0 με σουτ έξω από την περιοχή.



Στο 37' σειρά είχε ο Δηλαβερίδης να σκοράρει, περνώντας και τον τερματοφύλακα της Καλαμάτας, για να σημειώσει το 3-0 για την ΑΕΚ. Η φιλοξενούμενη ομάδα κατάφερε να μειώσει στο 43' σε 3-1 και αυτό ήταν το σκορ με το οποίο οι δύο ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια.



Το δεύτερο ημίχρονο βρήκε την ΑΕΚ να συνεχίζει με αμείωτο ρυθμό, με τον Παπαζαρία να σκοράρει το 4-1 στα 22' δευτερόλεπτα από την επανέναρξη και δέκα λεπτά αργότερα (56') να γίνεται το 5-1 μετά από ωραία ασίστ του Κουταβάκη και τελείωμα με πλασέ από τον Μιχαήλ.



Η διαφορά αυξήθηκε κι άλλο, με τον Σακαγιάννη να σημαδεύει το ορίζοντιο δοκάτι και τον Σιόλα να σκοράρει στην επαναφορά σε κενή εστία για το 6-1 της ΑΕΚ.

ΑΕΚ (Πέτρος Κοντοβράκης): Πλάτσης, Αρβανίτης, Τερζόπουλος, Κουταβάκης, Σαμσόν, Μαθιός, Δηλαβερίδης, Κασίδης (57' Σιόλας), Παπαζαρίας (63' Μπελιάς), Μιχαήλ (63' Γιανκίν) , Κορμανός (63' Σακαγιάνι).