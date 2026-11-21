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O ασταμάτητος Κάρλος Αλκαράθ γύρισε το ματς με τον Μπεν Σέλτον και θα διεκδικήσει για δεύτερη σερί χρονιά τον τίτλο στο ATP Finals.

Mετά από μια συναρπαστική μάχη διάρκειας σχεδόν δύο ωρών, ο 23χρονος Ισπανός (Νο.3) λύγισε τον 24χρονο Αμερικανό (Νο.4) με 3-6, 6-3, 7-6(1) και πάει φουλ για το τρίτο διαδοχικό του τρόπαιο!

Ο νεαρός τενίστας δεν πτοήθηκε από την απώλεια του πρώτου σετ και αφού έφερε το ματς στα ίσα με το μπρέικ στο 4-3 του δεύτερου, εκμεταλλεύτηκε τα λάθη του Σέλτον στο τάι μπρέικ του τρίτου και έφτασε στην 13η σερί νίκη του στο tour.

O Κάρλος έμεινε εκτός δράσης για περίπου πέντε μήνες, όμως πραγματοποιεί απίστευτη πορεία μετά το US Open και έχει καταφέρει να κερδίσει τρία τρόπαια (Τόκιο, Βιέννη, Παρίσι).

Παρά το μεγάλο διάστημα της απουσίας του, λοιπόν, έχει φτάσει στους πέντε τίτλους για το 2026 και οδεύει προς τον έκτο, τον οποίο θα προσπαθήσει να κατακτήσει για πρώτη φορά στην καριέρα του.

Ο αντίπαλός του θα προκύψει από τον βραδινό αγώνα (21.30) ανάμεσα στον Σάσα Ζβέρεφ και τον Ντανίλ Μεντβέντεφ.

Ο Αλκαράθ είχε φτάσει και πέρυσι στον τελικό, αλλά ηττήθηκε από τον «γηπεδούχο» Γιάνικ Σίνερ, που απουσιάζει φέτος λόγω τραυματισμού.