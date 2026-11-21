Λίγο οι παίκτες που φεύγουν, λίγο η... υπερμεγέθης διαφορά από τον Κολοσσό (100-64), φαίνεται ότι ο Προμηθέας πλέον βρίσκεται υπό διάλυση και ειναι πρώτος υποψήφιος για υποβιβασμό.

Με κορυφαίους τους Κρούζερ (20π., 6 ριμπ.) και Ουίλις (15π.), ο Κολοσσός (4-4) ανάγκασε τον Προμηθέα (1-7) σε πέμπτη σερί ήττα, και τον έστειλε σε καθεστώς διάλυσης. Οι Πατρινοί πηγαίνουν πλέον στην διακοπή για τις εθνικές ομάδες με τους χειρότερους οιωνούς. Δεν κατάφεραν να κερδίσουν άλλωστε ούτε ένα δεκάλεπτο, δέχθηκαν επιμέρους σκορ 35-9 στην δεύτερη περίοδο και... κατέρρευσαν σαν πύργος από τραπουλόχαρτα.

Η εξέλιξη του αγώνα

Ο Κολοσσός προηγήθηκε με 11-6 από τρίποντο του Μανιόν, δείχνοντας από νωρίς τις διαθέσεις του. Παρά την διαφορά του Κολοσσού νωρίς, ο Προμηθέας πήγαινε συχνά στις βολές και μείωσε σε... μόλις 17-15 στην πρώτη περίοδο. Στην συνέχεια μάλιστα ισοφάρισαν σε 17-17, αλλά ο Κολοσσός απάντησε άμεσα με τον Καμπερίδη (25-17). Ο Κρούζερ έβαλε την πινελιά του και στην συνέχεια ξανά ο Καμπερίδης έδωσε στον Κολοσσό διαφορά ασφαλείας (30-19). Με τον Τσιακμά να «κεντάει» οι Ροδίτες πήγαν στο +20 (39-19) και έριξαν την ψυχολογία του Προμηθέα στα... πατώματα. Με το επιμέρους σκορ στο 33-7 άλλωστε, το ματς έδειχνε να «τελειώνει» από νωρίς. Η δεύτερη περίοδος έκλεισε τελικά στο + 30(!) για τους Ροδίτες (52-22).

Ο Κρούζερ και ο Καμπερίδης κράτησαν μπροστά τον Κολοσσό (56-22), την στιγμή που το κίνητρο του Προμηθέα ήταν πλέον να κερδίσει κάποιο δεκάλεπτο... Ο Χάρις έκανε το 64-25 και έπειτα οι γηπεδούχοι έριξαν ρυθμό, επιτρέποντας στην ομάδα της Πάτρας να βάλει κάποια καλάθια. Ο Άπσον κάρφωσε σε alley oop για το 68-36, στην φάση του αγώνα, και η τρίτη περίοδος έκλεισε στο 74-38. Στην τελευταία περίοδο η διαφορά συνέχισε να βρίσκεται στα... ύψη (83-48), και οι δύο ομάδες απέκτησαν διαφορετικούς στόχους. Αφενός ο Κολοσσός να φτάσει τους 100, αφετέρου ο Προμηθέας να βάλει τους νεαρούς του παίκτες να σκοράρουν... Τελικό σκορ το 100-64, σε μία διάλυση που... σπάνια βλέπουμε στην Stoiximan GBL. Αποθεωση για τον Λυκογιάννη στο τέλος από τους φίλους του Κολοσσού.

Τα δεκάλεπτα: 17-15, 52-22, 74-38, 100-64

Τα στατιστικά του ματς