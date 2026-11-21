Ο Πατ Μπέβερλι μπορεί να αγωνίζεται πλέον στη Γαλλία, ωστόσο δεν ξεχνά τον ΠΑΟΚ και παρακολουθεί το μεγάλο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης με τον Άρη.

Το μεγάλο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Άρη έχει συγκεντρώσει τα βλέμματα, με το κατάμεστο Παλατάκι να θυμίζει ένδοξες εποχές του ελληνικού μπάσκετ. Ανάμεσα σε εκείνους που έχουν στραμμένη την προσοχή τους στην αναμέτρηση βρίσκεται και ο Πατ Μπέβερλι!

Ο Αμερικανός γκαρντ, ο οποίος την περσινή σεζόν φόρεσε τη φανέλα του Δικεφάλου, αγωνίζεται πλέον στη Γαλλία με τη Μπουλαζάκ, έχοντας μετακομίσει εκεί το περασμένο καλοκαίρι.

Ο 38χρονος άσος διατηρεί ιδιαίτερους δεσμούς με τον ΠΑΟΚ, καθώς στο διάστημα της παρουσίας του στη Θεσσαλονίκη ανέπτυξε μια ξεχωριστή σχέση με τον κόσμο της ομάδας, που τον αγκάλιασε και τον αγάπησε για το πάθος, την προσωπικότητα και τη μαχητικότητά του.

Άλλωστε, ο Μπέβερλι αποτέλεσε μία από τις πιο χαρακτηριστικές παρουσίες της περσινής σεζόν, αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα στον Δικέφαλο, με τον οποίο έφτασε μέχρι τον τελικό του FIBA Europe Cup.

Μπορεί, λοιπόν, οι επαγγελματικές του υποχρεώσεις να τον έχουν οδηγήσει στη Γαλλία, ωστόσο ο ΠΑΟΚ εξακολουθεί να έχει μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά του.