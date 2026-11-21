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Έγινε γνωστή η ενδεκάδα της ΑΕΚ για το παιχνίδι με την Καλαμάτα που θα διαξαχθεί στη Νίκαια, στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Ο Μάρκο Νίκολιτς ξεκινά με τον Στρακόσα στα δοκάρια, τους Μουκουντί-Φιλίπε Ρέλβας στην άμυνα, τους Ρότα-Πήλιο στις πλευρές, τους Αριάγκα-Βιτάλις στον άξονα, τους Μάνταλο-Κοϊτά στα φτερά αριστερά και δεξιά αντίστοιχα και τους Γιόβιτς-Βάργκα στη γραμμή κρούσης.

Στον πάγκο για την ΑΕΚ: Μπρινιόλι, Αλεξίου, Γκεοργκίεφ, Βίντα, Χριστακόπουλος, Καλοσκάμης, Σαχαμπό, Κουτέσα, Γκατσίνοβιτς, Μάγερ, Ζοάο Μάριο, Ζίνι.

Εκτός αποστολής για την Ενωση ειναι ο τραυματίας Ζούμπκοφ, ο ανέτοιμος Κάιρινεν, ο τιμωρημένος Μαρίν και ο Λυκογιάννης.