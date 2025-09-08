Πατέρας Ντόντσιτς: «Η κατάσταση του Λούκα είναι καλή - Θα ήταν περίεργο αν δεν πονούσε»

Ο πατέρας του Λούκα Ντόντσιτς, Σάσα, μίλησε για την κατάσταση του γιου του ενόψει του προημιτελικού με την Γερμανία.

Η Σλοβενία κατάφερε να περάσει από την Ιταλία και να προκριθεί στα προημιτελικά του Eurobasket, με τον Λούκα Ντόντσιτς να κάνει... τα πάντα στο παρκέ.

Ο πατέρας του Σλοβένου αστέρα, Σάσα, μίλησε στο «siol.net» ενόψει του προημιτελικού με την Γερμανία. Τόνισε πως ο αστέρας των Λος Άντζελες Λέικερς πονάει, χωρίς όμως να έχει κάτι σοβαρό.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

«Η κατάσταση του Λούκα είναι καλή. Υπάρχουν πολλά χτυπήματα και μώλωπες, αλλά αυτό είναι μέρος του παιχνιδιού. Θα ήταν περίεργο αν δεν πονούσε, δεδομένου ότι τα παιχνίδια είναι σχεδόν κάθε δεύτερη μέρα, ότι έχει τόσο μεγάλο ρόλο και ότι παίζει πολλά λεπτά. Ο Λούκα έκανε ένα εκπληκτικό παιχνίδι με την Ιταλία, όπως και οι υπόλοιποι.

Χωρίς τη βοήθεια των άλλων τεσσάρων συμπαικτών του στο παρκέ μαζί του, ο Λούκα μάλλον δεν θα τα κατάφερνε, ή ίσως και να τα κατάφερνε. Όπως και να έχει, νομίζω ότι δίνεται πολύ μεγάλη έμφαση μόνο στον Λούκα, οι άλλοι παίκτες έχουν επίσης σημασία.

Έχουμε αρκετούς παίκτες που δίνουν πολλά, ακόμη και αν αυτό δεν φαίνεται στα στατιστικά στοιχεία. Αλλά είναι αλήθεια ότι ο Λούκα είναι ο αρχηγός, και σε κάθε ομάδα, ο αρχηγός είναι ο ηγέτης. Αυτό που πραγματικά μου αρέσει είναι ότι σε αυτή την εθνική ομάδα όλοι σέβονται και ακούνε ο ένας τον άλλον. Και όχι μόνο τον Λούκα.

Επίσης ο Μούριτς, ο Πρέπελιτς και τα άλλα πιο έμπειρα παιδιά, οι νεότεροι τους ακούνε, και αυτός είναι ο σωστός τρόπος για να δοθεί η σκυτάλη και να ανανεωθούν οι γενιές».

