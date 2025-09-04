Οι παίκτες της Ιταλίας συνάντησαν τους «Πελαργούς» με αφορμή το πανό για τον Πολονάρα (pic)

Οι παίκτες της Ιταλίας συνάντησαν τους «Πελαργούς» και φωτογραφήθηκαν με το πανό στήριξης στον Ακίλε Πολονάρα.

Οι φίλαθλοι της Εθνικής ομάδας στην πρεμιέρα της Ελλάδας κόντρα στην Ιταλία ύψωσαν ένα πανό υποστήριξης στον Ακίλε Πολονάρα που δίνει μάχη με την λευχαιμία, φωνάζοντας ρυθμικά το όνομα του.

Οι παίκτες του Ποτσέκο αναγνώρισαν την σπουδαία κίνηση των «Πελαργών» και τους χειροκρότησαν στο γήπεδο, ενώ έσπευσαν να φωτογραφηθούν μαζί τους, κρατώντας το πανό υποστήριξης προς τον Ακίλε Πολονάρα.

