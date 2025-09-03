Ο Ποτσέκο αποκάλυψε πως ο Πολονάρα είναι το γούρι του - Τι κάνει πριν από κάθε ματς

Ο Τζιανμάρκο Ποτσέκο στις δηλώσεις του αποκάλυψε πως ο Ακίλε Πολονάρα είναι το γούρι του, αφού τον καλεί πριν από κάθε αναμέτρηση της Ιταλίας.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Τον παίρνω τηλέφωνο πριν τους αγώνες. Κόντρα στην Ελλάδα του είπα: "Θα σε πάρω 30 λεπτά πριν τον αγώνα με όλα τα παιδιά στα αποδυτήρια". Τον πήρα και δεν το σήκωσε. Και χάσαμε.

Μετά τον κάλεσα κόντα στην Γεωργία. "Σήμερα πρέπει να απαντήσεις}. Το σήκωσε και κερδίσαμε. Μετά απέναντι στην Βοσνία το σήκωσε και κερδίσαμε και σήμερα έγινε το ίδιο. Όποτε απαντά, κερδίζουμε το παιχνίδι. Ίσως νομίζετε ότι είναι σύμπτωση, αλλά αυτό δεν είναι αλήθεια».

