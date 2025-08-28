Μάθημα ζωής: Έλληνες και Ιταλοί φώναξαν το όνομα του Πολονάρα!

Λίγο πριν την έναρξη της αναμέτρησης της Εθνικής μας ομάδας κόντρα στην Ιταλία για την πρεμιέρα του Eurobasket Έλληνες φίλαθλοι και Ιταλοί φώναξαν το όνομα του μαχητή της ζωής Ακίλε Πολονάρα. Αποστολή στην Κύπρο.

Συγκινητική στιγμή στην Λεμεσό λίγο πριν την αναμέτρηση της Εθνικής μας ομάδας κόντρα στην Ιταλία για την πρεμιέρα του Eurobasket.

Έλληνες φίλαθλοι που έχουν γεμίσει το «Σπύρος Κυπριανού» μαζί με τους φιλάθλους της Ιταλίας φώναξαν το όνομα του μαχητή της ζωής Ακίλε Πολονάρα.

Αρχικά οι Ιταλοί φώναξαν το όνομα του νυν παίκτη της Σάσαρι, με τους «πελαργούς» να συνεχίζουν το σύνθημα. Θυμίζουμε ότι ο 33χρονος φόργουορντ δίνει τις τελευταίες εβδομάδες μάχη με τη λευχαιμία και νοσηλεύεται σε νοσοκομείο της Βαλένθια.

