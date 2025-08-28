Tρομερός Πολονάρα: «Να παίζετε με περισσότερη ενέργεια και να σκέφτεστε εμένα»

Ο Ακίλε Πολονάρα συνεχίζει τη θεραπεία του στο νοσοκομείο, αλλά έστειλε το δικό του μήνυμα για την πρεμιέρα της Ιταλίας στο Eurobasket.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Από το νοσοκομείο θα φωνάζω για την Ιταλία. Η ασθένεια αυτή μου δίδαξε να αγαπώ τα απλά πράγματα. Πάμε, αδέρφια! Το Εurobasket αρχίζει στη Λεμεσό και εγώ θα είμαι στη Βαλένθια για σίγουρα μια εβδομάδα.

Θα μείνω εδώ για όλη την πρώτη φάση, από τη στιγμή που ολοκλήρωσα τον δεύτερο γύρο χημειοθεραπείας πριν λίγες μέρες και έχω ακόμη κάποιες μέρες νοσηλείας στο νοσοκομείο.

Καλή τύχη, αδέρφια μου. Και μία παράκληση: να με σκέφτεστε και μένα παίζοντας με ακόμη περισσότερη ενέργεια και μεγαλύτερο ανταγωνιστικό πνεύμα. Ονειρεύομαι να επιστρέψετε στην πατρίδα με ένα μετάλλιο. Σας αγαπώ, πρωταθλητές».

