Πολονάρα: «Είμαι ευχαριστημένος όπως πάνε τα πράγματα, θα κάνω μεταμόσχευση τον Σεπτέμβριο»

Ο Ακίλε Πολονάρα σε δηλώσεις του μίλησε για τη δεύτερη μεγάλη «μάχη» της ζωής του και αναφέρθηκε στη μετακίνησή του στη Σάσαρι.

Aναλυτικά οι δηλώσεις του στο «L'Unione Sarda»:

Για την πορεία της θεραπείας του: «Θα μείνω στην Ισπανία για μερικές ακόμη ημέρες για εξετάσεις μετά από δύο γύρους χημειοθεραπείας, αλλά είμαι ευχαριστημένος με το πώς πάνε τα πράγματα. Οι αιματολογικές μου εξετάσεις ανεβαίνουν και νιώθω καλύτερα μέρα με τη μέρα. Θα επιστρέψω στην Ιταλία την επόμενη εβδομάδα. Δεν υπάρχει ακόμη ακριβής ημερομηνία για τη μεταμόσχευση, αλλά θα είναι γύρω στα μέσα Σεπτεμβρίου».

Για τη συνέχεια: «Προς το παρόν, είμαι ο μεγαλύτερος οπαδός της εθνικής ομάδας στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, αλλά ανυπομονώ να επιστρέψω στη Σάσαρι για να παίξω σε αυτό που θεωρώ σπίτι μου. Είμαι ενθουσιασμένος που επιστρέφω σπίτι. Ευχαριστώ τον Πρόεδρο Στέφανο Σαρδάρα, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Φραντσέσκο Σαρδάρα, τον προπονητή Μάσιμο Μπουλέρι και τον Τζακ Ντεβέκι, τον πρώην συμπαίκτη μου που τώρα κατέχει διοικητικό ρόλο. Πώς προέκυψε αυτή η πρωτοβουλία; Ανταλλάσσαμε συχνά μηνύματα. Ξεκίνησε ως αστείο και μετά συνειδητοποιήσαμε ότι θέλαμε να συναντηθούμε ξανά. Ήταν όλα πολύ αυθόρμητα και η κατάσταση λύθηκε μέσα σε λίγες μέρες. Όλα αυτά μου δίνουν μεγάλο κίνητρο να επιστρέψω στη Σάσαρι το συντομότερο δυνατό μετά την ασθένειά μου».