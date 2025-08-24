Πολονάρα: «Περιμένω τη μεταμόσχευση - Πιστεύω πως θα ξαναπαίξω μπάσκετ»

Την αισιοδοξία ότι θα βγει νικητής στη μάχη με τη λευχαιμία και θα ξαναπαίξει μπάσκετ εξέφρασε ο Ακίλε Πολονάρα.

Τον πιο σημαντικό αγώνα της ζωής του δίνει ο Ακίλε Πολονάρα, ο οποίος παλεύει με τη λευχαιμία και είναι κοντά στο να κερδίσει. Ο 33χρονος φόργουορντ συνεχίζει τις θεραπείες και περιμένει τη μεταμόσχευση μυελού των οστών, αλλά είναι αισιόδοξος ότι θα ξαναπαίξει μπάσκετ.

«Είμαι πολύ καλά. Μόλις ολοκλήρωσα τον δεύτερο κύκλο χημειοθεραπείας και τώρα υποβάλλομαι σε κάποιες εξετάσεις προτού επιστρέψω στην Μπολόνια για να περιμένω τη μεταμόσχευση. Πρέπει να περιμένουμε να βρεθεί ο πιο συμβατός δότης μυελού των οστών, μια διαδικασία που όπως μου είπαν έχει σχεδόν ολοκληρωθεί. Αν όλα πάνε καλά, θα είμαι έτοιμος για επέμβαση μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου», τόνισε ο Ιταλός άσος.

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Όταν μου είπαν πως έχω λευχαιμία, ένιωσα μπερδεμένος γιατί και ο γιατρός δεν ήξερε πώς να μου το πει, προσπαθούσε να βρει τις κατάλληλες λέξεις. Όσο περνούσαν οι μέρες όμως τα πράγματα γίνονταν καλύτερα. Ο πρώτος γύρος χημειοθεραπείας πήγε πολύ καλά, οι γιατροί έλεγαν πως ξεπέρασε τις προσδοκίες τους. Κι ο δεύτερος γύρος ήταν αρκετά έντονος, αλλά με εξαιρετικά αποτελέσματα».

Για την πρόταση της Βίρτους Μπολόνια να αναλάβει θέση στο τμήμα σκάουτινγκ που απέρριψε και αυτή της Σάσαρι να επιστρέψει στο παρκέ: «Η Βίρτους μού πρόσφερε τη δουλειά ως σκάουτ, η οποία όμως δεν έχει καμία απολύτως σχέση με το γήπεδο. Με ρώτησαν αν ήμουν πρόθυμος για μια τέτοια συνεργασία, αλλά θεωρώ ότι είμαι ακόμα παίκτης και αποφάσισα να πάω στη Σάσαρι. Συμφωνήσαμε και μου είπαν ότι θα περιμένουν όσο χρειαστεί για να είμαι έτοιμος. Πιστεύω πραγματικά πως θα ξαναπαίξω μπάσκετ. Δεν ξέρω πότε ή αν, αλλά θέλω να κρατήσω ανοιχτή αυτή την πόρτα».