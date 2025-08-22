«Ολυμπιακός και Ζενίτ για Λούντμπεργκ»

Το όνομα του Ίφε Λούντμπεργκ για τον Ολυμπιακό και τη Ζενίτ εμπλέκουν οι Σέρβοι.

Όπως αναφέρει το Telesport.rs οι δύο ομάδες ενδιαφέρονται για τον 30χρονο Δανό γκαρντ, ο οποίος την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε στην Παρτιζάν. Παρότι μάλιστα δεσμεύεται με συμβόλαιο με τη σερβική ομάδα, του έχει δοθεί η άδεια να αναζητήσει την επόμενη ομάδα της καριέρας του, μιας και δεν υπολογίζεται.

Συνολικά στην καριέρα του έχει περάσει από τις ΤΣΣΚΑ Μόσχας, Βίρτους Μπολόνια και Παρτιζάν από το 2020 και μετά. Στην περασμένη σεζόν υπό τις οδηγίες του Ζέλικο Ομπράντοβιτς είχε 7,9 πόντους με 35% στο τρίποντο, 2,2 ριμπάουντ και 3 ριμπάουντ με 25 λεπτά συμμετοχής κατά μέσο όρο και σε σύνολο 26 αγώνων στη Euroleague.