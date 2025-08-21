Ο Σπίσου θα φορέσει το «33» για να τιμήσει τον Πολονάρα (vid)

Ο Μάρκο Σπίσου θα αγωνιστεί με το νούμερο «33» στο Eurobasket για να τιμήσει τον Ακίλε Πολονάρα.

Ο Ακίλε Πολονάρα δεν θα αγωνιστεί στο Eurobasket με την Ιταλία, καθώς δίνει την πιο σημαντική μάχη που θα μπορούσε απέναντι στην λευχαιμία.

Όπως έκανε γνωστό η Εθνική Ιταλία, ο Μάρκο Σπίσου θα αγωνιστεί στη διοργάνωση με το νούμερο «33» ώστε να τιμήσει την συμπατριώτη του.

Ο Πολονάρα είναι μέλος της Εθνικής κάθε καλοκαίρι από το 2021 και στο Eurobasket του 2022 είχε κατά μέσο όρο 11,3 πόντους, 6,9 ριμπάουντ και 2,3 ασίστ.