Ο Σπίσου θα φορέσει το «33» για να τιμήσει τον Πολονάρα (vid)

Ο Ακίλε Πολονάρα δεν θα αγωνιστεί στο Eurobasket με την Ιταλία, καθώς δίνει την πιο σημαντική μάχη που θα μπορούσε απέναντι στην λευχαιμία.
Όπως έκανε γνωστό η Εθνική Ιταλία, ο Μάρκο Σπίσου θα αγωνιστεί στη διοργάνωση με το νούμερο «33» ώστε να τιμήσει την συμπατριώτη του.
Ο Πολονάρα είναι μέλος της Εθνικής κάθε καλοκαίρι από το 2021 και στο Eurobasket του 2022 είχε κατά μέσο όρο 11,3 πόντους, 6,9 ριμπάουντ και 2,3 ασίστ.
Gaspare & Orazio 💙— Italbasket (@Italbasket) August 21, 2025
Achi gli affida la 𝟯𝟯, Spi la indossa.
E ancora una volta, scendono in campo insieme.#Italbasket | #EuroBasket pic.twitter.com/hqKIcyliq3