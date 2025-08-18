Θέση της ΕΟΚ για Γιάννη: «Ανύπαρκτο θέμα, στόχος ήταν να πλήξουν την ενότητα της Εθνικής»

Μια εβδομάδα μετά τη δημοσιοποίηση της υπόθεσης Γιάννη, κι ενώ ο διεθνής άσος απείχε από προπονήσεις και φιλικά, η ΕΟΚ πήρε θέση καθώς έλαβε το πράσινο φως για τη συμμετοχή του Αντετοκούνμπο στο τουρνουά Ακρόπολις και εν συνεχεία στο Ευρωμπάσκετ.

Ενώ όλη η παγκόσμια κοινότητα του μπάσκετ συζητά τι συμβαίνει με τον Γιάννη και δεν συμμετείχε ως τώρα στις προπονήσεις και τα φιλικά της Εθνικής, εν αντιθέσει με τους υπόλοιπους ΝΒΑερς, η ΕΟΚ αποφάσισε να μοιράσει σήμερα μέσω κύκλων κι όχι φυσικά επίσημα, μια θέση στην οποία επιτίθεται στα… παράκεντρα που δημιούργησαν το ζήτημα.

Κάνει μάλιστα λόγο για τοξικότητα και ψεύδη από «κάποιους» που χρησιμοποιούν την Εθνική ομάδα.

Όλα αυτά οκτώ μέρες (!) μετά τη δημοσιοποίηση του θέματος για την απουσία του Γιάννη κι ενώ η ΕΟΚ έψαχνε να βρει τρόπο να λήξει το θέμα με την ασφάλεια του Αντετοκούνμπο.

Αναλυτικά η θέση της ΕΟΚ όπως διέρρευσε μέσω κύκλων:

«Η Ομοσπονδία δεν ασχολείται και δεν απαντά σε ό,τι κακόβουλο για το θέμα της συμμετοχής του Γιάννη στην Εθνική ομάδα έχει γραφτεί αυτές τις μέρες. Όλοι αυτοί οι κύκλοι που τα δημιούργησαν ήταν κατευθυνόμενοι από «παράκεντρα» και γνώριζαν πολύ καλά πώς όλα όσα έλεγαν και έγραφαν ήταν ψέματα. Κατασκεύασαν ένα ανύπαρκτο θέμα γιατί είχαν μοναδικό στόχο με τα ψεύδη τους να αποπροσανατολίσουν τη κοινή γνώμη και να πλήξουν την ενότητα και τη συγκέντρωση της Εθνικής μας ομάδας. Δυστυχώς είναι άλλο ένα δείγμα που κάποιοι χρησιμοποιούν την Εθνική ομάδα για να μεταφέρουν τη τοξικότητα τους στο μπάσκετ».