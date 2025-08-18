Ντιαλό: «Δεν πήγε κάτι στραβά με τον Παναθηναϊκό, ο νέος προπονητής ήθελε τους δικούς του παίκτες»

Ο Άλφα Ντιαλό σε δηλώσεις του αναφέρθηκε στη μεταγραφή του και την αποχώρησή του σε ένα καλοκαίρι από τον Παναθηναϊκό.

Υπενθυμίζουμε πως ο Αμερικανός άσος αποκτήθηκε από τους «πράσινους» όσο στον πάγκο ήταν ο Όντεντ Κάτας, με τον Δημήτρη Πρίφτη που τον διαδέχθηκε να μην τον έχει στα πλάνα του όμως.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του στο «Backdoor Podcast»:

«Τι πήγε στραβά; Δεν νομίζω ότι κάτι πήγε στραβά. Υπέγραψα, νομίζω, διετές συμβόλαιο (σ.σ. ήταν τριετές), αλλά ο προπονητής που με είχε επιλέξει, έφυγε από την ομάδα και ο νέος προπονητής που ήρθε ήθελε να φέρει τους δικούς του παίκτες και τους δικούς του ανθρώπους.

Νομίζω ότι ήθελαν να με δανείσουν ή κάτι τέτοιο, αλλά νομίζω ότι δεν υπήρξε συμφωνία. Χωρίσαμε τελικά τους δρόμους μας και τότε όταν συνέβη αυτό, τηλεφώνησε η Μονακό και άρπαξα την ευκαιρία».