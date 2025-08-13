Αντρέι Στογιάκοβιτς και Βλάντο Γιάνκοβιτς γυμνάζονται σκληρά στη Χαλκιδική

Ο γιος του σπουδαίου Πέτζα Στογιάκοβιτς και ο έμπειρος φόργουορντ του Περιστερίου συνδυάζουν διακοπές με δουλειά.

Λένε και δεν έχουν άδικο ότι η δουλειά των αθλητών το καλοκαίρι είναι σπουδαία υπόθεση. «Δουλεύεις το καλοκαίρι, το εισπράττεις το χειμώνα» λένε χαρακτηριστικά.

Ο Αντρέι Στογιάκοβιτς και ο Βλάντο Γιάνκοβιτς είναι υπέρμαχοι αυτής της άποψης. Πως όχι άλλωστε από τη στιγμή, που δουλεύουν σκληρά στη Χαλκιδική, στο περιθώριο των διακοπών τους. Ο Στογιάκοβιτς μετά από Στάνφορντ και Καλιφόρνια, θα είναι φέτος στο πανεπιστήμιο του Ιλινόις. Οσον αφορά στον Γιάνκοβιτς, ανανέωσε τη συνεργασία του με το Περιστέρι.

Οι δύο τους στη σκληρή δουλειά, που κάνουν, έχουν εκλεκτή παρέα, αφού μαζί τους είναι ο Κίλαν Μπόσγουελ, πλέι-μέικερ στο πανεπιστήμιο του Ιλινόις.

Όλα αυτά γίνονται στο KGM Coaching του Γιάννη Μαυρόπουλου στη Κασσάνδρεια Χαλκιδικής και υπό την επίβλεψη του προσωπικού γυμναστή, Στέφανο Αλμπάνο.