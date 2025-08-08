Μουρ: «Ανυπομονώ να έρθω στη Θεσσαλονίκη, θα είναι μια σπουδαία χρονιά για τον ΠΑΟΚ»

Ο Μπεν Μουρ μίλησε στην κάμερα του ΠΑΟΚ από το Ιλινόι για τη νέα σεζόν και δήλωσε ότι ανυπομονεί να φτάσει στη Θεσσαλονίκη για να αρχίσει τη δουλειά μαζί με τους υπόλοιπους συμπαίκτες του. Η πρώτη συγκέντρωση έχει προγραμματιστεί για τις 12 Αυγούστου στο PAOK Sports Arena.
«Μπεν Μουρ εδώ, είμαι στο Ιλινόι, ανυπομονώ να έρθω στη Θεσσαλονίκη και να αρχίσουμε τη δουλειά. Χαίρομαι που θα γνωρίσω τους συμπαίκτες μου, το τεχνικό επιτελείο και τον κόσμο. Πιστεύω ότι θα είναι μια σπουδαία χρονιά για ‘μας. Πάμε ΠΑΟΚ!»
🗣️ Το μήνυμα του Ben Moore από το Illinois όπου βρίσκεται αυτή τη στιγμή και λίγες ημέρες πριν ξεκινήσει το ταξίδι του για τη Θεσσαλονίκη.
#PAOK ⚪️⚫️