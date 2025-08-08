Μουρ: «Ανυπομονώ να έρθω στη Θεσσαλονίκη, θα είναι μια σπουδαία χρονιά για τον ΠΑΟΚ»

Το πρώτο του μήνυμα ως παίκτης του ΠΑΟΚ έστειλε ο Μπεν Μουρ, με τον Αμερικανό άσο να δίνει το σύνθημα για τη νέα χρονιά, ανυπομονώντας να έρθει στην Θεσσαλονίκη.

Ο Μπεν Μουρ μίλησε στην κάμερα του ΠΑΟΚ από το Ιλινόι για τη νέα σεζόν και δήλωσε ότι ανυπομονεί να φτάσει στη Θεσσαλονίκη για να αρχίσει τη δουλειά μαζί με τους υπόλοιπους συμπαίκτες του. Η πρώτη συγκέντρωση έχει προγραμματιστεί για τις 12 Αυγούστου στο PAOK Sports Arena.

«Μπεν Μουρ εδώ, είμαι στο Ιλινόι, ανυπομονώ να έρθω στη Θεσσαλονίκη και να αρχίσουμε τη δουλειά. Χαίρομαι που θα γνωρίσω τους συμπαίκτες μου, το τεχνικό επιτελείο και τον κόσμο. Πιστεύω ότι θα είναι μια σπουδαία χρονιά για ‘μας. Πάμε ΠΑΟΚ!»