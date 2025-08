«Εξετάζει την περίπτωση του Ιμπάκα η Μακάμπι Τελ Αβίβ»

Οι ομάδες της Euroleague συνεχίζουν να διαμορφώνουν τα ρόστερ τους και η Μακάμπι Τελ Αβίβ θέλει να ενισχυθεί στο «5».

Σύμφωνα με ρεπορτάζ από το Ισραήλ μία από τις περιπτώσεις που έχει ξεχωρίσει και παρακολουθεί είναι αυτή του Σερζ Ιμπάκα. Ο πρώην ΝΒΑερ αγωνίστηκε πέρσι στη Ρεάλ Μαδρίτης και στην Euroleague είχε κατά μέσο όρο 6,2 πόντους, 3,2 ριμπάουντ και 0,7 ασίστ.

Θυμίζουμε πως στον «μαγικό κόσμο» έχει περάσει από τους Οκλαχόμα Σίτι Θάβτερ, τους Ορλάντο Μάτζικ, τους Τορόντο Ράπτορς, τους Λος Άντζελες Κλίπερς και τους Μιλγουόκι Μπακς, ενώ αφού ήρθε στην Ευρώπη φόρεσε και τη φανέλα της Μπάγερν Μονάχου.

I’m told Maccabi Tel Aviv are following the case of Serge Ibaka