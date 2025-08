Κατά τη διάρκεια του αγώνα των Γκόλντεν Στέιτ Βάλκιρις απέναντι στις Σικάγο Σκάι ένας οπαδός πέταξε ένα σεξουαλικό βοήθημα στο παρκέ. Η διαιτήτρια του αγώνα το κλώτσησε και ύστερα ένας άνθρωπος του γηπέδου το απομάκρυνε.

Αυτή είναι η δεύτερη φορά μέσα σε λίγες μέρες που συμβαίνει ένα τέτοιο γεγονός.

Δείτε το βίντεο:

twice in a week i crazy 😭 and both times valkyries playing🤔🤔 pic.twitter.com/R1m4wu0OHa