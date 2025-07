«Προχωρημένες επαφές του Παναθηναϊκού με τον Τόμας Μπράιαντ»

Ο Παναθηναϊκός AKTOR έχει καταφέρει να ντύσει στα πράσινα τον Τι Τζέι Σορτς και τον Βασίλη Τολιόπουλο, ενώ συμφώνησε με την Μπασκόνια και θα προσθέσει στο ρόστερ του και τον Νίκο Ρογκαβόπουλο.

Ωστόσο, οι «πράσινοι» δεν έχουν ολοκληρώσει τις κινήσεις τους και συνεχίζουν να ψάχνουν στην αγορά για σέντερ. Παρά τη συμφωνία που υπήρχε με τον Γιόνας Βαλαντσιούνας η μεταγραφή δεν ολοκληρώθηκε αφού δεν τον άφησαν ελεύθεροι οι Ντένβερ Νάγκετς και έτσι το «τριφύλλι» ψάχνει άλλες λύσεις.

Σύμφωνα με το «TeleSport.rs» ο Παναθηναϊκός AKTOR έχει στραφεί στην περίπτωση του Τόμας Μπράιαντ και μάλιστα οι δύο πλευρές βρίσκονται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις. Μάλιστα, όπως αναφέρει το δημοσίευμα αν προχωρήσει η υπόθεση, ο 27χρονος θα υπογράψει με απολαβές σχεδόν 2,5 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως.

Θυμίζουμε πως ο Μπράιαντ αγωνίζεται τα τελευταία οκτώ χρόνια στο ΝΒΑ και την περσινή σεζόν αγωνίστηκε με τους Μαϊάμι Χιτ και τους Ιντιάνα Πέισερς, έχοντας συνολικά 6,5 πόντους, 3,8 ριμπάουντ, 0,8 ασίστ, 0,4 κλεψίματα και 0,6 μπλοκ κατά μέσο όρο σε 66 ματς και 14,6 στο παρκέ. Ακόμη, έχει περάσει στο παρελθόν από τους Ντένβερ Νάγκετς, τους Λος Άντζελες Λέικερς και τους Ουάσινγκτον Ουίζαρντς.

