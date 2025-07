Eurobasket 2025: Η προεπιλογή της Εθνικής Γερμανίας

Το Eurobasket 2025 πλησιάζει και σταδιακά γίνονται γνωστές οι προεπιλογές των Εθνικών. Ο Άλεξ Μουμπρού ανακοίνωσε τους 16 αθλητές που θα συμμετέχουν στις προπονήσεις.

Φυσικά, έχει μαζί του τα μεγάλα του «όπλα», όπως ο Ντένις Σρέντερ, ο Ντάνιελ Τάις και ο Φραντζ Βάγκνερ.

Η λίστα της εθνικής Γερμανίας: Άντερσον, Μπόνγκα, Όσκαρ Ντα Σίλβα, Τρίσταν Ντα Σίλβα, Χόλατζ, Κράμερ, Κράτσερ, Λο, Ομπστ, Σνάιντερ, Σρέντερ, Τάις, Τίμαν, Βόιγκτμαν, Βάγκνερ, Βάιντμαν.

