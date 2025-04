Μπερτομέου: «Το ΝΒΑ μύρισε... αίμα στην Euroleague - Κανείς δεν καταλαβαίνει την κατεύθυνση της λίγκας»

Ο Τζόρντι Μπερτομέου σχολίασε τις πρόσφατες εξελίξεις στον μπασκετικό χάρτη της Ευρώπης και άσκησε έντονη κριτική στη διοίκηση της Euroleague.

Αναλυτικά όσα είπε στην "Corriere della Sera":

Για τη FIBA: «Η FIBA ανακατεύθηκε με το νέο εγχείρημα γιατί ύστερα από 25 χρόνια έχει την ευκαιρία να "σβήσει" την Euroleague. Δεν χρειάζεται να κάνει κάτι άλλο, απλά περιμένει να δει τι θα συμβεί. Δεν είναι η FIBA το πρόβλημα».

Για τη σημερινή Euroleague: «Δεν μου αρέσει που το λέω, αλλά είναι αλήθεια: τα τελευταία τρία χρόνια, η EuroLeague έχει αλλάξει δύο διευθύνοντες συμβούλους, μετά από 22 χρόνια με έναν μόνο. Είναι επίσης αλήθεια ότι κανείς δεν καταλαβαίνει πλέον την κατεύθυνση της διοργάνωσης. Όλοι βλέπουν τις εσωτερικές συγκρούσεις ανάμεσα στους συλλόγους».

Για την προοπτική του ΝΒΑ στην Ευρώπη: «Το NBA μύρισε αίμα και είδε την ευκαιρία να επωφεληθεί. Η αδυναμία και η έλλειψη οράματος της EuroLeague δημιούργησαν το έδαφος για να παρέμβει κάποιος. Πριν από μόλις πέντε χρόνια, ένα τέτοιο σενάριο θα φαινόταν αδιανόητο.

Υπάρχουν και άλλοι κίνδυνοι. Πρώτον, δεν είμαι σίγουρος ότι όλες οι ομάδες της σημερινής EuroLeague ενδιαφέρουν το NBA. Τα Βαλκάνια, η Ελλάδα, η Τουρκία — είμαστε πραγματικά διατεθειμένοι να θυσιάσουμε το πάθος τους; Δεύτερον, η παρουσία του NBA στην Ευρώπη θα μετατρέψει τη διοργάνωση σε εργαλείο ανάπτυξης ταλέντων για τις ΗΠΑ. Στην Αφρική, το NBA έφτασε πριν από χρόνια, αλλά κανείς δεν μιλάει γι’ αυτό. Η κίνηση δεν αναπτύχθηκε και τώρα οι Αμερικανοί ελέγχουν όλο το ταλέντο της ηπείρου. Το ίδιο θα συμβεί και στην Ευρώπη. Το ευρωπαϊκό ταλέντο ήδη κατευθύνεται προς το NBA — και πολλοί επιστρέφουν. Το γεγονός ότι οι MVP στις ΗΠΑ είναι σχεδόν πάντα Ευρωπαίοι λέει πολλά για το πραγματικό ενδιαφέρον του NBA για το μπάσκετ μας. Θέλουν τον έλεγχο».

Για το Final Four στο Άμπου Ντάμπι: «Ας είμαι ξεκάθαρος: δεν είμαι αντίθετος στο άνοιγμα προς τη Μέση Ανατολή, γιατί όλοι το κάνουν και εκεί βρίσκονται τα χρήματα. Αλλά κοιτάξτε τι κάνουν οι άλλοι. Το ποδόσφαιρο διοργανώνει εκεί τελικούς δευτερευουσών διοργανώσεων — Κύπελλα ή Σούπερ Καπ. Δεν μεταφέρουν εκεί τους τελικούς των πρωταθλημάτων. Η μεταφορά του Final Four της EuroLeague στον Κόλπο είναι εξαιρετικά ριψοκίνδυνη: μπορεί να είναι καλή για τις επιχειρήσεις, αλλά η πραγματική αξία του Final Four δεν βρίσκεται στα χρήματα, βρίσκεται στην εμπειρία. Είναι μια γιορτή. Οι φίλαθλοι δημιουργούν μια μοναδική ατμόσφαιρα. Ακόμα και στις ΗΠΑ, το θαυμάζουν αυτό. Το να απομακρύνουμε τη σημαντικότερη στιγμή της σεζόν από τους φιλάθλους μας, δηλαδή τους πελάτες μας, είναι ένα σοβαρό ρίσκο».