Συνεχίζεται το σίριαλ με Μότλεϊ: Υπέγραψε σε ομάδα της G-League

Aπίστευτες διαστάσεις έχει πάρει η υπόθεση με το μέλλον του Τζόναθαν Μότλεϊ που πλέον έχει μετατραπεί σε σίριαλ. Σύμφωνα με τον Τζέικ Φίσερ του Bleacher Report ο Αμερικανός ψηλός αποφάσισε να αλλάξει κεφάλαιο αφήνοντας το Ευρωπαϊκό μπάσκετ, καθώς υπέγραψε σε ομάδα της G-League, χωρίς ωστόσο να την κατονομάσει.

Ο Μότλεϊ είχε ξεκαθαρίσει την επιθυμία του να φύγει από την Χάποελ Τελ-Αβίβ και ενώ το όνομα του έπαιζε σε ευρωπαϊκά κλαμπ, ο παίκτης αποφάσισε να πάρει το αεροπλάνο με προορισμό τις ΗΠΑ, ενώ πρώτα είχε προηγηθεί η απόρριψη της πρότασης του Ερυθρού Αστέρα από την ισραηλινή ομάδα.

Πλέον σύμφωνα με το δημοσίευμα του Τζέικ Φίσερ ο Μότλεϊ είναι έτοιμος να αγωνιστεί με ομάδα της G-League και το μόνο που μένει είναι να φανεί αν θα υπάρξουν αντιδράσεις από την Χάποελ, η οποία να σημειώσουμε δεν επιτρέπει στον Αμερικανό ψηλό να μείνει ελεύθερος.

Μάλιστα για τον 29χρονο σέντερ έχουν εκφράσει το ενδιαφέρον τους ομάδες του ΝΒΑ, οι οποίες θέλουν να τον εντάξουν στο ρόστερ τους λόγω ελλείψεων στις θέσεις των ψηλών.

Former NBA big Johnathan Motley has signed into the G League, per sources. Motley, who played with Mavericks and Clippers, is drawing NBA interest amid running injuries at the center position. Motley most recently played w/ Hapoel Tel Aviv, the current club of Patrick Beverley.