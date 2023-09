Μπάλντουιν: Δεν θέλει να θυμάται την περίοδο που έπαιξε στον Ολυμπιακό

Ο γκαρντ της Μακάμπι Τελ-Αβίβ… ξαναχτύπησε με ένα tweet και αναφέρθηκε στην περίοδο 2019-2020 που έπαιξε με την φανέλα του Ολυμπιακού. Ο Αμερικάνος παίκτης ουκ ολίγες φορές έχει σχολιάσει αρνητικά την θητεία του στην ομάδα των «ερυθρολεύκων» και όπως φανερώνει δεν θέλει να την θυμάται.

Ο 27χρονος δημοσίευσε ένα post στο twitter λέγοντας: «Πριν από κάθε σεζόν σκέφτομαι 2 χρόνια της καριέρας μου. 2016-2017 Μέμφις και 2019-2020 Ολυμπιακός. Μια γρήγορη υπενθύμιση για να μην έχετε ξανά αυτό το συναίσθημα……. 5 Οκτωβρίου»

Δείτε το tweet:

Before each season I think back to 2 years of my career. 2016-2017 Memphis and 2019-2020 Olympiacos. A quick reminder to never have that feeling again……. October 5