Ανανέωσε με την ΤΣΣΚΑ ο Ζαν-Σαρλ

Η ΤΣΣΚΑ Μόσχας ανακοίνωσε και επίσημα την ανανέωση της συνεργασίας της για ένα χρόνο ακόμα με τον Ζαν-Σαρλ. Ο ρωσικός σύλλογος ενεργοποίησε τον όρο στο συμβόλαιο του Γάλλου ψηλού, κρατώντας τον στην Μόσχα και την ερχόμενη σεζόν.

Ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού είχε 11,6 πόντους, 5,3 ριμπάουντ και 1,7 ασίστ μέσο όρο σε 20 λεπτά συμμετοχής, ενώ ο ρόλος του μετά την φυγή του Μιλουτίνοφ αναμένεται να αυξηθεί.

🤝 Options are closed. Livio stays.



Our club exercised the options on players contracts. By agreement of the parties, Livio Jean-Charles will continue to play for the red-blues.



