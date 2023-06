Ζαλγκίρις: Αποχαιρέτησε τον Τέιλορ

Ελεύθερος να ψάξει τον επόμενο σταθμό στην καριέρα του, είναι ο Αϊζάια Τέιλορ. Η Ζαλγκίρις με ανάρτηση στο twitter αποχαιρέτησε τον παίκτη και τον ευχαρίστησε για την προσφορά του στην ομάδα.

Ο πρώην παίκτης του NBA ήταν καθοριστικός στους τελικούς του πρωταθλήματος κόντρα στην Ρίτας Βίλνιους, σημειώνοντας 30 πόντους στο τελευταίο παιχνίδι και οδήγησε την ομάδα του στην κατάκτηση του 24ου τίτλο της.

Ο Αμερικανός γκαρντ αγωνίστηκε σε 15 παιχνίδια στην Euroleague με τη φανέλα της Ζαλγκίρις, σημειώνοντας 7,9 πόντους, 1,1 ριμπάουντ και 2,4 ασίστ κατά μέσο όρο σε 17 λεπτά συμμετοχής.

Thank you, @Zay_Ctmd11, for all you did for Zalgiris! 💚 pic.twitter.com/bpWRn12LaT