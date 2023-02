Αντρέι Στογιάκοβιτς: «Ενθουσιασμένος που θα εκπροσωπήσω το Σακραμέντο και την Ελλάδα» (vid)

Ο 17χρονος γιος του Πέτζα αναδείχθηκε «McDonalds all-American basketball player» για λογαριασμό του Σακραμέντο και θα μπορέσει να ανταγωνιστεί κορυφαίους παίκτες της ίδιας ηλικίας . Μάλιστα, δεν παρέλειψε να αναφερθεί στη χώρα που αναδείχθηκε ο πατέρας του με τη φανέλα του ΠΑΟΚ.

«Είμαι ενθουσιασμένος και ανυπόμονος που θα εκπροσωπήσω το Σακραμέντο και την Ελλάδα και . Είμαι πολύ χαρούμενος», δήλωσε στο περιθώριο της εκδήλωσης ο Αντρέι.

Από την πλευρά του ο Πέτζα είπε για τον γιο του: «Δέχεται πολλή αγάπη και υποστήριξη. Δημιουργεί τον δικό του δρόμο».

Δείτε το σχετικό video:

Jesuit's Andrej Stojakovic receives his McDonald's All-American jersey @AndrejSto2 @PejaStojakovic @Jesuitsacbball @SacramentoKings @Compton_Magic @McDAAG @kcranews pic.twitter.com/oT2uBG0NMP