Επίσημα στη Ζενίτ ο Μοερμάν

O 34χρονος Γάλλος φόργουορντ αποδεσμεύτηκε πριν μερικές μέρες από τη Μονακό και δεν είχε δικαίωμα μεταγραφής σε κάποια άλλη ομάδα της Euroleague, καθώς η προθεσμία για μετακινήσεις στην συγκεκριμένη διοργάνωση είχε εκπνεύσει.

Έτσι, η Ζενίτ, που ως ομάδα της Ρωσίας δε συμμετέχει σε κάποια ευρωπαϊκή διοργάνωση, απέκτησε τον Μοερμάν, ο οποίος φέτος αγωνίστηκε σε 16 ματς της Euroleague έχοντας κατά μέσο όρο μόλις 2,6 πόντους και 2,8 ριμπάουντ, ενώ σούταρε με 26% στα δίποντα, 22% στα τρίποντα και 50% στις βολές.

