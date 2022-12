All Star Game 2022: Νικητής του διαγωνισμού καρφωμάτων ο Γκούντγουιν (vid)

Στον πρώτο γύρο οι Ακίλ Μίτσελ και Τσέβεζ Γκούντγουιν πήραν την πρόκριση στον τελικό του διαγωνισμού καρφωμάτων. Ο πρώτος συγκέντρωσε 57 πόντους και ο δεύτερος 59.

Στον τελικό ξεκίνησε ο Τσάβεζ Γκούντγουιν, που με την βοήθεια του Τζέι Ντι Νότε, συγκεντρώνοντας 30 πόντους και να κερδίζει τον διαγωνισμό, καθώς ο Ακίλ Μίτσελ στη δική του προσπάθεια συγκέντρωσε 27 πόντους.

Πρώτος γύρος

Σαβιον Φλαγκ: 21, 21... 42

Τσέβεζ Γκούντγουιν: 29, 30... 59

Ακίλ Μίτσελ: 30, 27... 57

Σακούρ Τζούστον: 24, 21... 45

Τελικός

Τσέβεζ Γκούντγουιν: 30

Ακίλ Μίτσελ: 27

Το νικητήριο κάρφωμα από τον Γκούντγουιν:

Aris BC big man, Chevez Goodwin, won the All-Star Game 2022 Slam Dunk contest. He dunked over JD Notae and won the trophy. #arisbc #basketball @ChevezGoodwin pic.twitter.com/RgYtBEiZFV