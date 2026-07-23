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Η πρώτη μεγάλη αλλαγή Λίσι που κάνει την διαφορά στον ΠΑΟΚ

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Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας που χόρευε με την μπάλα, ο ΠΑΟΚ που έτρεχε και πίεζε και γιατί η πρόκριση δεν χάνεται στην Τούμπα

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Η πρώτη μεγάλη αλλαγή Λίσι που κάνει την διαφορά στον ΠΑΟΚ