Η πρώτη μεγάλη αλλαγή Λίσι που κάνει την διαφορά στον ΠΑΟΚ

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας που χόρευε με την μπάλα, ο ΠΑΟΚ που έτρεχε και πίεζε και γιατί η πρόκριση δεν χάνεται στην Τούμπα

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