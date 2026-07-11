Χρόνος ανάγνωσης 1’ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ Ο… Μουντιαλικός Ρέμο Φρόιλερ για μεγάλη ελληνική ομάδα 11-07-2026 19:45 SDNA Newsroom 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Αυτή τη στιγμή η χρηματιστηριακή του αξία, σύμφωνα με το transfermarkt, είναι 3 εκατ.ευρώ, στην καλύτερη φάση της έφτασε ως και τα 25 εκατ.! Δείτε περισσότερα ΕΔΩ Το πρόσωπο που φοβάται η ΝΔ: Το φαβορί για τη θέση του Ανδρουλάκη εάν γίνει αλλαγή αρχηγού εν πλω στο ΠΑΣΟΚ instanews.gr 4 γκολ στην Μπαρτσελόνα, τα 3 σε μισή ώρα: Το 10άρι που αφήσαμε να φύγει απ' την Ελλάδα, έβγαλε μάτια στην Ισπανία menshouse.gr Νέο κανάλι, νέα ζώνη: Έκλεισε το mega deal με τη Φαίη Σκορδά dailymedia.gr Πιο κάτω κι απ’ τον Σύριζα: Το κόμμα που στόχευε πολύ ψηλά εξαϋλώθηκε στην τελευταία δημοσκόπηση instanews.gr «Για 'μένα το λες αυτό ρε;»: Η μέρα που ο Τάρπλεϊ τιμώρησε με μπουνιές τον… «Έλληνα Μπάρκλεϊ» για το ασυγχώρητο ατόπημά του menshouse.gr Κρέας με κρέας και σπαρτιατικές συνταγές: Το ημερήσιο πρόγραμμα διατροφής του Χάαλαντ που δεν θα μπορούσες να αντέξεις ούτε 24 ώρες menshouse.gr Ούτε με τη βοήθεια του κοινού: Εάν κάνεις 10/10 σε αυτό το κουίζ γεωγραφίας είσαι έτοιμος για τον «Εκατομμυριούχο» menshouse.gr Μετά την αποχώρηση από τον ΣΚΑΪ: Το νέο βήμα του Βασίλη Χιώτη dailymedia.gr Ο… Μουντιαλικός Ρέμο Φρόιλερ για μεγάλη ελληνική ομάδα SHARE