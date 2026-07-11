Ο… Μουντιαλικός Ρέμο Φρόιλερ για μεγάλη ελληνική ομάδα

Αυτή τη στιγμή η χρηματιστηριακή του αξία, σύμφωνα με το transfermarkt, είναι 3 εκατ.ευρώ, στην καλύτερη φάση της έφτασε ως και τα 25 εκατ.!

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