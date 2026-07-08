Χρόνος ανάγνωσης 1’ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ Κι όμως, ο Πελίστρι θα φέρει λεφτά στον Παναθηναϊκό 08-07-2026 20:30 SDNA Newsroom ΟΜΑΔΕΣ Παναθηναϊκός 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Η αλήθεια του τι συμβαίνει με τον Ουρουγουανό εξτρέμ και την πρόταση που θα φέρει. Διαβάστε περισσότερα μ' ένα κλικ εδώ! Ξεπέρασε και Τσίπρα και ΠΑΣΟΚ: Ποιο κόμμα βγαίνει δεύτερο στη Θεσσαλονίκη σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση instanews.gr Με μια ακραία ανατροπή: Η υποτιμημένη σειρά-έκπληξη με τον Κόλιν Φάρελ που άφησε άναυδους κοινό και κριτικούς menshouse.gr Σπάσε το ρεκόρ: Μπορείς το 10/10 στο απόλυτο κουίζ της Α' Εθνικής που χάνουν και αθλητικογράφοι; menshouse.gr «Αντώνιος και Κλεοπάτρα»: Η εντυπωσιακή ηθοποιός που πρωταγωνιστεί στη νέα σειρά του ΣΚΑΪ (Pics) dailymedia.gr Η έκπληξη της δεκαετίας: Το πολύ βαρύ όνομα του ΠΑΣΟΚ που κινδυνεύει να μείνει εκτός βουλής instanews.gr Η πιο ελκυστική περίπτωση στη λίστα του ΠΑΟ με τα 8αρια menshouse.gr Τι συμβαίνει τελικά με τον Ουναχί… menshouse.gr Το εντυπωσιακό κορίτσι που παντρεύεται ο 32χρονος γιος του Νότη Σφακιανάκη (Pics) dailymedia.gr Κι όμως, ο Πελίστρι θα φέρει λεφτά στον Παναθηναϊκό SHARE