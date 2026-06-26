Έρχεται στον Ολυμπιακό να βάλει… δύσκολα σε Τζολάκη

Η ομάδα του Πειραιά τον παίρνει με ένα ποσό στα 1,5 εκατ. ευρώ, επενδύοντας σε έναν παίκτη που μπορεί να αποκτήσει υπεραξία.

Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ.