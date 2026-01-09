MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Φέρνει… νέο Καλοσκάμη, Έλληνα από το εξωτερικό η ΑΕΚ - 7 εκατ. για Πένραϊς

0
Τα χρήματα που ζητάει η ΑΕΚ για να δώσει τώρα τον Σκωτσέζο αριστερό μπακ, οι τέσσερις μεταγραφές του Ιανουαρίου και η κίνηση-έκπληξη με παίκτη U21 που θα ολοκληρώσει άμεσα.

Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ.

Φέρνει… νέο Καλοσκάμη, Έλληνα από το εξωτερικό η ΑΕΚ - 7 εκατ. για Πένραϊς