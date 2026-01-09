Χρόνος ανάγνωσης 1’ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ Φέρνει… νέο Καλοσκάμη, Έλληνα από το εξωτερικό η ΑΕΚ - 7 εκατ. για Πένραϊς 09-01-2026 18:36 SDNA Newsroom 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Τα χρήματα που ζητάει η ΑΕΚ για να δώσει τώρα τον Σκωτσέζο αριστερό μπακ, οι τέσσερις μεταγραφές του Ιανουαρίου και η κίνηση-έκπληξη με παίκτη U21 που θα ολοκληρώσει άμεσα. Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ. Είναι ο Γενς Στάγκε το 8άρι που τόσο χρειάζεται ο Παναθηναϊκός; menshouse.gr Βρες ποια πρωτεύουσα αρχίζει από το γράμμα που σου δίνουμε: Μπορείς το 10/10 στο κουίζ γεωγραφίας που χάνουν όλοι; menshouse.gr Παίκτης για Big-4: Η βόμβα ήταν ένας εγκεφαλικός κεντρικός μέσος που κάνει τη διαφορά menshouse.gr Σάκης Ρουβάς – Κάτια Ζυγούλη: Η πρώτη αντίδραση μετά τα δημοσιεύματα για τον «χωρισμό-βόμβα» dailymedia.gr Χουάνγκ με 4,5 εκατομμύρια ευρώ: Πώς έγινε η μεταγραφική κλοπή του καλοκαιριού! menshouse.gr Προβάρουν τα πράσινα: Οι 4 μεταγραφές που ανακοινώνει ο Ανδρουλάκης στο ΠΑΣΟΚ instanews.gr Δεν τον πήραν σοβαρά και τώρα τρέχουν: Ονόματα – έκπληξη με το κόμμα Σαμαρά instanews.gr Μετά τον Φώτη Ιωαννίδη: Νέο look και για την Ελένη Βουλγαράκη dailymedia.gr Φέρνει… νέο Καλοσκάμη, Έλληνα από το εξωτερικό η ΑΕΚ - 7 εκατ. για Πένραϊς SHARE