Φέρνει… νέο Καλοσκάμη, Έλληνα από το εξωτερικό η ΑΕΚ - 7 εκατ. για Πένραϊς

Τα χρήματα που ζητάει η ΑΕΚ για να δώσει τώρα τον Σκωτσέζο αριστερό μπακ, οι τέσσερις μεταγραφές του Ιανουαρίου και η κίνηση-έκπληξη με παίκτη U21 που θα ολοκληρώσει άμεσα.

Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ.