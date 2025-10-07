Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (7/10): Ευρωπαϊκές μάχες για ΑΕΚ, Πανιώνιο και Προμηθέα

Τα ματς Προμηθέας – Χαϊδελβέργη, Ουλμ – Πανιώνιος και Ρίγα – ΑΕΚ στο μπάσκετ ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά το σημερινό πρόγραμμα: 07:30 COSMOTE SPORT 6 HD Γκάμπριελ Ντιάλο – Ζίζου Μπεργκς Σαγκάη τένις 09:30 COSMOTE SPORT 6 HD Τζοβάνι Μπέτσι Περικάρ – Χόλγκερ Ρούνε Σαγκάη τένις 13:30 COSMOTE SPORT 6 HD Ζάουµε Μουνάρ – Νόβακ Τζόκοβιτς Σαγκάη τένις 15:30 COSMOTE SPORT 6 HD Βαλεντίν Βατσερό – Τάλον Γκρίκσπουρ Σαγκάη τένις 16:00 Novasports 6HD WTA 1000 Γουχάν τένις 19:00 Novasports Start Νεπτούνας Κλαϊπέντα – Κλουζ Eurocup 19:00 COSMOTE SPORT 5 HD Προμηθέας – Χαϊδελβέργη FIBA Basketball Champions League 20:00 Novasports Prime Ουλμ – Πανιώνιος Eurocup 20:00 Novasports 4HD Μπεσίκτας – Λόντον Λάιονς Euroleague 21:00 COSMOTE SPORT 4 HD Ρίγα – ΑΕΚ FIBA Basketball Champions League