Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (30/8): Πού θα δούμε το Κύπρος-Ελλάδα, το Βόλος-Ολυμπιακός και την ευρωπαϊκή δράση

Αναλυτικά:
12:30 ΑΝΤ1+ Formula 1 GP Ολλανδίας, Practice 3
13:00 ΕΡΤ2 Ιταλία – Γερμανία Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Βόλεϊ Γυναικών
13:30 Novasports 5HD Λιθουανία – Γερμανία Ευρωμπάσκετ
13:30 COSMOTE SPORT 5 HD WRC Παραγουάη, SS9
14:30 Novasports Premier League Τσέλσι – Φούλαμ Premier League
14:30 COSMOTE SPORT 1 HD Μίντλεσμπρο – Σέφιλντ Γιουνάιτεντ Sky Bet EFL Championship
14:35 COSMOTE SPORT 5 HD WRC Παραγουάη, SS10
14:45 Novasports 4HD Τσεχία – Εσθονία Ευρωμπάσκετ
15:00 Novasports Start ΕΡΤ1, Ιταλία – Γεωργία Ευρωμπάσκετ
15:00 Novasports 6HD Ισλανδία – Βέλγιο Ευρωμπάσκετ
16:00 ΑΝΤ1+ Formula 1 GP Ολλανδίας, Qualifying
16:15 COSMOTE SPORT 5 HD WRC Παραγουάη, SS11
16:30 Novasports Extra 4 Χόφενχαϊμ – Άιντραχτ Φρανκφούρτης Bundesliga
16:30 Novasports Extra 3 Στουτγκάρδη – Γκλάντμπαχ Bundesliga
16:30 Novasports Extra 2 Βέρντερ Βρέμης – Λεβερκούζεν Bundesliga
16:30 Novasports 5HD Μεγάλη Βρετανία – Σουηδία Ευρωμπάσκετ Ανδρών
16:30 Novasports 3HD Λειψία – Χάιντενχαϊμ Bundesliga
16:30 ΕΡΤ2 Πολωνία – Βέλγιο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Βόλεϊ Γυναικών
17:00 Novasports Premier League Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπέρνλι Premier League
17:00 Novasports Extra 1 Γουλβς – Έβερτον Premier League
17:00 Novasports News Σάντερλαντ – Μπρέντφορντ Premier League
17:00 Novasports 2HD Τότεναμ – Μπόρνμουθ Premier League
17:00 COSMOTE SPORT 2 HD Μίλγουολ – Ρέξαμ Sky Bet EFL Championship
18:00 Novasports 6HD Γαλλία – Σλοβενία Ευρωμπάσκετ Ανδρών
18:00 Novasports 4HD Λετονία – Σερβία Ευρωμπάσκετ Ανδρών
18:00 Novasports 1HD Αλαβές – Ατλέτικο Μαδρίτης La Liga
18:15 ΕΡΤ1, Novasports Start Κύπρος – Ελλάδα Ευρωμπάσκετ
19:00 COSMOTE SPORT 1 HD Βόλος ΝΠΣ – Ολυμπιακός Super League
19:30 Novasports Premier League Λιντς – Νιούκαστλ Premier League
19:30 Novasports 3HD Άουγκσμπουργκ – Μπάγερν Μονάχου Bundesliga
19:30 Novasports 2HD Πανσερραϊκός – ΟΦΗ Super League
19:30 COSMOTE SPORT 7 HD Μπολόνια – Κόμο Serie A
19:30 COSMOTE SPORT 3 HD Πάρμα – Αταλάντα Serie A
20:00 Novasports Extra 1 Οβιέδο – Ρεάλ Σοσιεδάδ La Liga
20:00 COSMOTE SPORT 6 HD Βιτόρια Γκιμαράες – Αρούκα Liga Portugal
20:30 Novasports Extra 3 Τζιρόνα – Σεβίλλη La Liga
20:30 Novasports 5HD Μαυροβούνιο – Φινλανδία Ευρωμπάσκετ
21:00 Novasports Extra 2 PSV Αϊντχόφεν – Τέλσταρ Eredivisie
21:00 Novasports Prime Άρης – Παναιτωλικός Super League
21:00 COSMOTE SPORT 9 HD Αλ Οκχντούντ – Αλ Ίτιχαντ Roshn Saudi League
21:15 Novasports 4HD Τουρκία – Πορτογαλία Ευρωμπάσκετ
21:30 Novasports Start Ισπανία – Βοσνία-Ερζεγοβίνη Ευρωμπάσκετ
21:30 Novasports 6HD Πολωνία – Ισραήλ Ευρωμπάσκετ
21:30 COSMOTE SPORT 2 HD ΑΕΛ NOVIBET – Κηφισιά Super League
21:30 Novasports Extra 4 Φορτούνα Ντίσελντορφ – Καρλσρούη Bundesliga 2
21:45 COSMOTE SPORT 4 HD Πίζα – Ρόμα Serie A
21:45 COSMOTE SPORT 3 HD Νάπολι – Κάλιαρι Serie A
22:30 Novasports 1HD Ρεάλ Μαδρίτης – Μαγιόρκα La Liga
22:30 COSMOTE SPORT 8 HD Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Πόρτο Liga Portugal