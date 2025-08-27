Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (27/8): Πού θα δούμε τα ματς του Eurobasket και τα προκριματικά του Champions League

Αναλυτικά:
13:30 Novasports 4HD Μεγάλη Βρετανία – Λιθουανία Ευρωμπάσκετ
14:45 Novasports Start Τσεχία – Πορτογαλία Ευρωμπάσκετ
16:30 Novasports 4HD Μαυροβούνιο – Γερμανία Ευρωμπάσκετ
16:30 ΕΡΤ2 Πολωνία – Γερμανία Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Βόλεϊ Γυναικών
18:00 Novasports Start Λετονία – Τουρκία Ευρωμπάσκετ
18:30 ΕΡΤ3 IAAF Diamond League Ζυρίχη
19:45 COSMOTE SPORT 5 HD Καραμπάγκ – Φερεντσβάρος UEFA Champions League
20:30 Novasports 4HD Σουηδία – Φινλανδία Ευρωμπάσκετ
21:15 Novasports Start Σερβία – Εσθονία Ευρωμπάσκετ
22:00 Novasports Prime Θέλτα – Μπέτις La Liga
22:00 Action 24 Γκρίμσμπι – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Λιγκ Καπ Αγγλίας
22:00 COSMOTE SPORT 6 HD Κοπεγχάγη – Βασιλεία UEFA Champions League
22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Κλαμπ Μπριζ – Ρέιντζερς UEFA Champions League
22:00 MEGA, COSMOTE SPORT 2 HD Μπενφίκα – Φενέρμπαχτσε UEFA Champions League