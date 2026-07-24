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Έκλεισε και ο διακαής του πόθος: Αυτή είναι κι επίσημα η νέα ομάδα στο «Πρωινό» του Λιάγκα

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Οι αλλαγές ολοκληρώθηκαν και το νέο σχήμα είναι πλέον έτοιμο.

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Έκλεισε και ο διακαής του πόθος: Αυτή είναι κι επίσημα η νέα ομάδα στο «Πρωινό» του Λιάγκα