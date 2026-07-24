Χρόνος ανάγνωσης 1’ MEDIA Έκλεισε και ο διακαής του πόθος: Αυτή είναι κι επίσημα η νέα ομάδα στο «Πρωινό» του Λιάγκα 24-07-2026 20:00 SDNA Newsroom 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Οι αλλαγές ολοκληρώθηκαν και το νέο σχήμα είναι πλέον έτοιμο. Διαβάστε ποια θα είναι η νέα ομάδα στο «Πρωινό» του Γιώργου Λιάγκα με ένα κλικ στο Dailymedia.com.gr Ποιος αριθμός κρύβει αυτό το μαθηματικό τρικ: Η ερώτηση-σκάλωμα του «Εκατομμυριούχου» που έκαψε χιλιάδες εγκεφάλους menshouse.gr Μετά τους «Πρωταγωνιστές» του Σταύρου Θεοδωράκη: Πάει για δεύτερη ακόμα πιο ηχηρή μεταγραφή ο ΣΚΑΪ dailymedia.gr Δολοφονία διασώστριας: Το βίντεο που έχουν στα χέρια τους οι αρχές ρίχνει φως στο μυστήριο της Σύρου instanews.gr Ζεστό, με μελωμένο φύλλο και βελούδινη, αφράτη κρέμα: Το καλύτερο γαλακτομπούρεκο σε γεύση, υφή και άρωμα menshouse.gr Βρες τον παίκτη από το παρατσούκλι: Θα κάνεις πάνω από 8/10 στο δύσκολο κουίζ γνώσεων και μνήμης που το 50% δεν περνάει τη βάση; menshouse.gr H «Νταντά» επιστρέφει στο MEGA ως… άντρας! Ο αγαπημένος ηθοποιός που θα την υποδυθεί στην πιο αμφιλεγόμενη κωμωδία της νέας σεζόν dailymedia.gr Η πιο ψαγμένη μεταγραφή των τελευταίων ετών: Βρήκε χρυσάφι ο Παναθηναϊκός menshouse.gr «Αλλιώς θα ζητήσω δημόσια συγγνώμη»: Το ποσοστό που προβλέπει ο γκουρού των δημοσκοπήσεων ότι θα πάρει ο Τσίπρας στις εκλογές instanews.gr Έκλεισε και ο διακαής του πόθος: Αυτή είναι κι επίσημα η νέα ομάδα στο «Πρωινό» του Λιάγκα SHARE